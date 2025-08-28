Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente

Unul din cinci europeni riscă să trăiască în sărăcie la bătrânețe dacă sistemele de pensii nu vor fi urgent reformate, avertizează autoritatea UE pentru pensii ocupaționale, în contextul unei populații care îmbătrânește rapid și a costurilor tot mai mari pentru statele membre.

Sărăcia în rândul vârstnicilor riscă să devină o realitate comună în Europa, dacă actualele politici de pensionare nu vor fi revizuite fundamental, avertizează Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

„Unul din cinci europeni este deja expus riscului de a trăi în sărăcie la bătrânețe”, a subliniat Petra Hielkema, șefa EIOPA, cu sediul la Frankfurt. Aceasta a precizat pentru POLITICO că proporția este „ridicol de mare” și că femeile au un risc cu 30% mai mare de a se confrunta cu această situație.

Peste patru decenii, se estimează că vor exista doar 1,5 lucrători activi pentru fiecare pensionar, jumătate din raportul actual

Îmbătrânirea rapidă a populației agravează problema: peste patru decenii, se estimează că vor exista doar 1,5 lucrători activi pentru fiecare pensionar, jumătate din raportul actual. „Unele țări au ajuns deja aici. Și asta nu este sustenabil”, a adăugat Hielkema. Ea a avertizat că țările fără sisteme suplimentare solide de pensii sunt deosebit de vulnerabile.

Decenii la rând, modelul european s-a bazat pe un sistem public de pensii pentru a garanta traiul cetățenilor la bătrânețe. Însă, odată cu creșterea speranței de viață și scăderea natalității, costul acestor sisteme devine tot mai greu de suportat. Problema este amplificată și de cheltuielile suplimentare asociate cu sănătatea și îngrijirea persoanelor vârstnice, ceea ce pune o presiune majoră pe bugetul public.

Pentru a răspunde acestei crize, EIOPA recomandă dezvoltarea de sisteme complementare de pensii private sau ocupaționale, care să ofere cetățenilor un fond personal de economii pentru bătrânețe. Țările scandinave sunt cele mai pregătite, datorită structurii lor mixte: un sistem de pensii pe bază de contribuții curente, fonduri ocupaționale și investiții suplimentare în produse de pensii.

De multe ori, cetățenii nu cunosc clar ce drepturi au, deoarece autoritățile și angajatorii nu le oferă informații complete

În schimb, multe state din Europa de Est și de Sud depind aproape exclusiv de pensiile de stat, cu sume semnificativ mai mici în raport cu salariile active. De multe ori, cetățenii nu cunosc clar ce drepturi au, deoarece autoritățile și angajatorii nu le oferă informații complete. Bruxelles-ul poate doar să emită recomandări, competența finală rămânând la nivel național.

Hielkema, care conduce EIOPA din 2021, consideră că „există un moment potrivit” pentru reforme majore care să crească rolul autorității europene. „Problema pensiilor devine tot mai vizibilă, iar guvernele individuale recunosc acest lucru. În plus, să fim sinceri, pensiile sunt pe agendă pentru că avem nevoie de mai multe investiții. Iar una dintre metode este să mutăm economiile din conturile bancare în produse de investiții”, a explicat Hielkema, conform POLITICO.

