Data publicării:

EXCLUSIV  Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

România se află în fața unor probleme majore: sistemul de pensii contributive este în pericol, natalitatea scade constant, iar migrația și roboții schimbă piața muncii. Întrebarea care frământă tinerii de 30-35 de ani este simplă: dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială preia locurile de muncă, cine ne va plăti pensiile peste două decenii?

Mircea Coșea, profesor de economie, avertizează că sistemul de pensii contributive este în pericol pe termen lung, din cauza crizei demografice și a transformărilor industriei (informatizare, robotizare). Potrivit acestuia, mișcările sociale din Europa arată dificultățile de reformare a pensiilor, iar corecțiile nu pot fi implementate rapid. Ca urmare, există riscul ca viitorii pensionari să ajungă în sărăcie, deoarece pensiile nu vor mai asigura un nivel adecvat al puterii de cumpărare.

Redactor DC News: Va mai avea cine să ne plătească pensiile? Întrebările vin în contextul în care nu doar că nu se mai nasc mulți copii, dar și multe meserii vor fi înlocuite de inteligența artificială. Practic, ne pândesc mai multe pericole.

„Sistemul de pensii contributive este în pericol de mai mult timp. Această situație de pericol a fost semnalată în Europa Occidentală încă de acum 20 de ani, când s-a văzut că aceste fenomene pe care le-ați enumerat – criza demografică, efortul pe care societatea îl face de a trece în stadiul IV al revoluției industriale: informatizare, robotizare – toate lucrurile astea fac ca sistemul de pensii prin contributivitate să fie într-un mare pericol în viitorii 20-25 de ani.

Lucrurile s-au complicat pentru că au avut loc mișcări sociale puternice în Europa. Cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat în Franța acum doi ani de zile, mișcări sociale pe o perioadă îndelungată care vizau o revizuire a sistemului de pensii prin care Guvernul francez propunea o prelungire a datei de pensionare, tocmai pentru a încerca să aducă o mică corecție acestui sistem. Încă corecțiile nu pot fi puse. Este absolut sigur că sistemul contributiv nu va mai funcționa cel mult în perioada viitoarelor două decenii.

Problema este ce se va întâmpla cu persoanele care, după perioada activă, ies la pensie, ce situație vor avea: vor intra în sărăcie pentru că după o viață întreagă de muncă nu se va putea să li se asigure o pensie la nivelul puterii de cumpărare la acea dată sau există și alte căi?", a spus Mircea Coșea.

Migrația nu rezolvă problema pensiilor

Profesorul de economie a explicat că aducerea de migranți în Germania pentru a susține sistemul de pensii nu a funcționat. Ca alternativă, s-au dezvoltat fonduri alternative de pensii, cum este Pilonul II, care este acum subiect de discuție intensă în România

„Una dintre căile care s-a experimentat în Europa de către doamna Angela Merkel, în Germania, a fost aducerea de migranți, de persoane care au fost lăsate să vină în Germania în acea perioadă tocmai pentru a crea o bază de colectare pentru pensii. Lucrurile nu au mers bine nici din acest punct de vedere pentru că au apărut două necazuri mari.

Pe de o parte, cei care au venit nu erau capabili să intre în activitatea industrială la nivelul Germaniei sau la nivelul dezvoltării Germaniei, nu erau pregătiți, nu aveau calificare. Pe de altă parte, au apărut mari probleme din punct de vedere al unei anumite greutăți în integrarea acestei populații într-o țară europeană datorită diferenței de cultură, de religie, de comportament. Deci nici această măsură nu trebuie să fie luată în calcul ca fiind o măsură eficientă.

Atunci, a rămas măsura care a apărut acum vreo 35-40 de ani în America de Sud, în Chile, și anume, posibilitatea unor fonduri alternative de pensii. Aici ajungem la situația pe care noi o trăim acum, discuția care s-a înfierbântat în România în legătură cu Pilonul II de pensii", a spus Mircea Coșea.

 

2. Foto: Ager... (mircea-cosea-taxare-tranzactii_36163500.jpg)

În ce să investească românii 

Profesorul de economie a atras atenția că sistemul de pensii existent în România nu va putea asigura un trai decent pensionarilor din următorii 15 ani. Pentru a-și proteja veniturile după pensionare, acesta recomandă investiții private la bursă, în proprietăți imobiliare ce generează chirii, în active ale unor societăți sau în valori sigure precum opere de artă și metale prețioase.

„Altă problemă este ce se va întâmpla în viitor pentru că vedeți, contributivitatea, pilonul II, pilonul III, pilonul IV nu vor satisface nevoia de viață normală, decentă, a pensionarilor care acum sunt încă forță activă, adică a celor care vor ieși la pensie în România, eu apreciez, peste 15 ani.

Există posibilitatea de a face următorul lucru urmărind experiența altor țări. O primă formă este o investiție în viitor pentru a putea organiza viața după ieșirea la pensie, asta înseamnă venituri adiacente, venituri suplimentare din investiții. Înseamnă jocul la bursă, înseamnă cumpărarea de proprietăți imobiliare care pot fi exploatate prin chirii, participarea la activele unor societăți și mai există și această veche, dar eficientă, metodă: investiția în valori sigure, care înseamnă investiția în opere de artă și în metale prețioase.

Lucrul ăsta se practică în alte țări. Sunt destul de sceptic în legătură cu practicarea lor în România pentru că românii nu au capacitatea să facă astfel de investiții, nu au venituri la valoarea acestor investiții și nici nu există cultura acestor investiții în România. Prea puțini români știu ce înseamnă jocul la bursă, foarte puțini români își permit din muncă cinstită să cumpere un tablou de valoare, bijuterii, aur sau să devină acționari la societăți.

Singura metodă care se poate utiliza este una sau două proprietăți imobiliare care pot asigura venitul din chirii.

O altă metodă pe care o folosesc mai ales țările scandinave este înființarea la bancă a unui cont personal de pensii. Asta înseamnă că există un depozit pe care îl faci pe tot parcursul vieții într-un fond de pensii care îți aduce dobândă și care este o valoare sigură în condițiile în care sistemul bancar funcționează normal", a spus Mircea Coșea.

„Nu ne putem pune speranța că va exista o grijă, ba din contră"

Profesorul a explicat că românii trebuie să-și gestioneze singuri pensiile, fără a se baza pe Guvern sau alte autorități, deoarece sistemul nu oferă siguranță.

„În concluzie, nu putem să discutăm despre o situație care să fie copiată și pusă în România ad literam, așa cum se întâmplă în alte țări. Rămâne să punem în aplicare o situație care ne caracterizează, care arată că suntem o țară puțin dezvoltată, care încă nu a ajuns să aibă o democrație economică funcțională, și anume, să ne gospodărim singuri, adică să renunțăm la orice speranță că cineva - Guvern, Parlament sau altcineva - se îngrijește de viitorul nostru din punct de vedere al pensiilor. Nu ne putem pune speranța că va exista o grijă, ba din contră. Situația actuală arată că este o țintă pe care guvernele o au de a reduce orice fel de situație care ar putea să mărească pensiile, să ne aducă un echilibru în pensie”, a spus Mircea Coșea.

 

3. FOTO: Ager... (cosea_00152700.jpg)

„Chiriile nu vor fi niciodată în situație de criză"

Mircea Coșea a explicat că piața chiriilor va exista întotdeauna, chiar dacă natalitatea scade, însă creșterea demografică este împiedicată de lipsa sprijinului statului pentru familii tinere și accesul la locuințe. Emigranții nu pot înlocui această populație în totalitate, iar fără politici care să susțină tinerii, populația României va scădea drastic în următorii 25 de ani, ceea ce va pune națiunea în pericol.

Redactor DC News: Este realist ca cineva să își asigure bătrânețea prin investiții în imobiliare (chirii), în condițiile natalității în scădere? Dacă nu se mai nasc copii, teoretic cine va mai închiria apartamentele? Sau ar putea fi închiriate de migranți?

„Chiriile nu vor fi niciodată în situație de criză. Piața chiriilor va exista întotdeauna. Nu e vorba aici că nu se mai nasc copii. Copii se nasc. Nu se nasc câți ar trebui să fie ca să avem o creștere demografică. Problema este că statul român nu asigură condițiile pentru crearea familiilor și pentru procreație.

Deci, atâta timp cât statul nu asigură, printr-un program care ar trebui să fie imediat pus în aplicare, așa cum se întâmplă în Ungaria și în țările baltice, nu asigură facilități tinerilor pentru a avea o casă, pentru a crea o familie, nu poți să ai copii dacă stai pe la părinți, nu poți să ai copii dacă nu ai pe unde să stai deloc. Deci ai nevoie de o casă. Ăsta e primul lucru pe care statul trebuie să-l facă pentru a mări procentul demografic.

Emigranții vor avea deoarece cultura lor este o cultură mai orientată spre procreație, au de obicei mai mulți copii, religia lor merge în direcția asta, dar nu e o soluție. Sigur că vor fi în România din ce în ce mai mulți muncitori străini, în măsura în care românii pleacă, dar ei se vor acomoda foarte greu, nu au venituri atât de mari încât să închirieze la supraprețuri sau imobile în zonele importante. Vor trăi ca orice emigranți, la marginea societății. Nu este o cale de a mări piața chiriilor.

Piața imobiliară trebuie mărită prin sprijinul pe care statul trebuie să-l dea cu orice sacrificiu bugetar pentru familiile tinere. Dacă nu facem acest lucru, populația României, în 25 de ani, va fi mai mică decât populația emigrantă în România. Numărul românilor se va micșora atât de mult încât punem națiunea în pericol”, a spus Mircea Coșea în exclusivitate pentru DC News.

Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
22 aug 2025, 11:42
