Video + Foto - Prigojin, "bucătarul lui Putin", a trimis Parlamentului European un baros pătat de sânge. Bogdan Chirieac: Un atac împotriva democrației, caracteristic organizațiilor de tip terorist

Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a lansat un avertisment către Parlamentul European. Prigojin, numit și "bucătarul lui Putin", susține că a trimis un baros pătat de sânge fals către Parlamentul European, o amintire a uciderii cu un baros a unui luptător după ce a fost recapturat. Gestul lui Prigojin a venit în timp ce Parlamentul European se pregătea să condamne Grupul Wagner. Imaginile postate pe rețelele sociale arată o cutie de vioară cu un baros cu urme de sânge. Nu este clar dacă petele sunt reale sau pictate cu vopsea.

Totul s-a întâmplat în contextul în care site-ul Parlamentului European a fost lovit de un atac cibernetic la scurt timp după ce s-a votat favorabil rezoluția prin care Rusia este considerată stat sponsor al terorismului. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la Realitatea Plus gestul lui Evgheni Prigojin.

"Este un atac împotriva democrației, că l-ai trimis Parlamentului, și este un gest caracteristic organizațiilor de tip terorist. Când Al-Qaeda tăia capul oamenilor și îi punea pe Youtube, până când distinsa rețea a oprit astfel de lucruri, erau exact în același registru. Deci este o încercare de intimidare a democrațiilor occidentale. Deci o armă a crimei, că uciderea unui prizonier de război cu barosul este o crimă de război, acum este un atac la adresa democrației, ceea ce poate duce automat la ideea că Grupul Wagner trebuie declarat organizație teroristă", a declarat Bogdan Chirieac.

VEZI FOTO ÎN GALERIE

????Evgeniy Prigozhin sent a hammer with the Wagner logotype on it and blood stains on it.



Russia is a medieval land pic.twitter.com/KEuM3abnxx