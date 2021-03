Update: CNBC transmite că luni, 29 martie, nava a fost pusă în mișcare spre Marele Lac Amar, potrivit autorităților locale. Odată ce ajunge în afara Canalului, nava va fi supusă unei inspecții tehnice. Nu se știe exact când traficul va fi reluat complet, însă reușita a fost primită cu mare bucurie de egipteni, după pasul înapoi din timpul zilei de luni. Peste 370 de nave așteptau să treacă prin Canalul Suez care a fost blocat de pe 23 martie.

Știrea inițială: Conform Sky News, giganticul vas de 400 metri lungime și 59 metri lățime s-a alinat din nou în poziția de blocare a căii maritime înainte de următoarea încercare de a îl muta, a spus un martor de la fața locului. Chiar dacă poziția vasului a fost schimbată, sursa de la fața locului a explicat că nava a rămas pe linia de plutire.

BREAKING: the ship is really moving now and horns are blaring in what sounds like celebration.



The stern has swung away from us and it looks like it’s really facing the right way now after hours of being jackknifed across the channel. pic.twitter.com/gTuvqWO5ta