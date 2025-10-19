VIDEO Jeturi spectaculoase de lavă, mai înalte ca Empire State Building, la noua erupție a vulcanului Kilauea, Hawaii

În urma erupției, jeturi spectaculoase de lavă au fost aruncate în aer, ajungând la aproximativ 500 de metri înălțime, chiar mai înalte decât Empire State Building din New York.

Informațiile au fost transmise de US Geological Survey (USGS), care a subliniat că acestea sunt ”cele mai înalte jeturi observate în timpul acestei erupții”.

Un nor dens de gaze vulcanice s-a ridicat, deasupra craterului, la peste 5.000 de metri altitudine, potrivit specialiștilor USGS.

Vulcanul Kilauea, Hawaii, activitate intensă

Mai multe erupții s-au petrecut începând din luna decembrie 2024. Fiecare episod a durat cel mult o zi, fiind urmat de pauze de câteva zile. Erupția vulcanică de acum a fost a 35-a care a avut loc de la sfârșitul lui 2024.

Oamenii de știință afirmă că toate aceste manifestări sunt parte ale aceluiași proces eruptiv, pentru că magma urmează același traseu subteran către suprafață la fiecare nouă erupție, generând la intervale regulate coloane noi, impresionante, de lavă.

Video

Tonight, I saw the most incredible sight my eyes have ever seen. Lava fountaining 1500 ft out of Kīlauea. Apparently, it is the highest fountaining of the current eruption cycle since December. I could not have been in a better spot at a better time when it commenced. #kilauea pic.twitter.com/hnJSfRRpaH — Utah Daily Snow (@WasatchSnow) October 18, 2025

Localnicii, turișii și internauții din întreaga lume au fost fascinați de jeturile verticale de lavă, coloane de foc proiectate din adâncul Pământului.