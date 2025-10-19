€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:07 19 Oct 2025 | Data publicării: 17:04 19 Oct 2025

VIDEO Jeturi spectaculoase de lavă, mai înalte ca Empire State Building, la noua erupție a vulcanului Kilauea, Hawaii
Autor: Andrei Itu

a-eurpt-vulcanul-mayon_03874700 Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
 

Vulcanul Kilauea a erupt din nou, pe Insula Mare din Hawaii.

În urma erupției, jeturi spectaculoase de lavă au fost aruncate în aer, ajungând la aproximativ 500 de metri înălțime, chiar mai înalte decât Empire State Building din New York.

Informațiile au fost transmise de US Geological Survey (USGS), care a subliniat că acestea sunt ”cele mai înalte jeturi observate în timpul acestei erupții”.

Un nor dens de gaze vulcanice s-a ridicat, deasupra craterului, la peste 5.000 de metri altitudine, potrivit specialiștilor USGS. 

Vulcanul Kilauea, Hawaii, activitate intensă

Mai multe erupții s-au petrecut începând din luna decembrie 2024. Fiecare episod a durat cel mult o zi, fiind urmat de pauze de câteva zile. Erupția vulcanică de acum a fost a 35-a care a avut loc de la sfârșitul lui 2024.

Oamenii de știință afirmă că toate aceste manifestări sunt parte ale aceluiași proces eruptiv, pentru că magma urmează același traseu subteran către suprafață la fiecare nouă erupție, generând la intervale regulate coloane noi, impresionante, de lavă.

Video

Localnicii, turișii și internauții din întreaga lume au fost fascinați de jeturile verticale de lavă, coloane de foc proiectate din adâncul Pământului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eruptie vulcan Kilauea
eruptie vulcan hawaii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Horoscop 20 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 21 minute
Nou antrenor la ”U” Cluj după demisia lui Sabău
Publicat acum 24 minute
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 24 minute
Un șofer din București a dat intenționat peste un biciclist și a fugit
Publicat acum 41 minute
Opinia germanilor față de refugiații ucraineni: Cifrele ultimului sondaj
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 48 minute
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
Publicat pe 17 Oct 2025
Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close