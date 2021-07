VIDEO: Bonucci, omul finalei EURO 2020. A luat adversarii peste picior de mai multe ori

Pe lângă faptul că și-a dus echipa în prelungiri cu golul din minutul 67 al finalei de pe Wembley, Leonardo Bonucci a dat totul pe teren în această ediție a Campionatului European. Setea sa de victorie l-a ajutat pe fundaș să înscrie și de la punctul cu var la loviturile de departajare, iar în final Bonucci a sărbătorit cel mai „brutal” la adresa rivalilor săi, alături de trofeul pentru jucătorul meciului.

Când au făcut turul victoriei, așa cum se vede în videoclipul de mai sus, Bonucci poate fi auzit cum spune: „Mai multe paste! Trebuie să mâncați mai multe paste!”. Anterior, acesta a apucat o cameră de filmat și a strigat „Vine la Roma! Trofeul vine la Roma!”, ca răspuns pentru fanii englezi care au folosit celebrul motto „It’s Coming Home”. Momentul poate fi observat în videoclipul de mai jos.

Bonucci had heard enough of hearing “it’s coming home” ???????? pic.twitter.com/6EhCd7qrTI — Footy Humour (@FootyHumour) July 11, 2021

Momentul serii a fost sosirea la conferința de presă, spun fanii. Cum se vede în videoclipul de mai jos, Bonucci s-a așezat la masă, alături de trofeul „Starul meciului”, bând atât din berea fără alcool, cât și din băutura răcoritoare. Anterior, Ronaldo le-a spus tuturor să bea apă. Faza cu portughezul poate fi văzută aici.

„Este un moment unic și ne bucurăm de el. Am savurat să văd cum 65.000 de oameni pleacă de pe stadion înainte ca trofeul să fie înmânat, acum cupa ajunge la Roma. Au crezut că va rămâne în Londra, dar îmi cer iertare, Italia a mai dat o lecție”, a spus fundașul de 34 de ani la conferința de presă de după victorie.

„Am spus-o și înainte, ceea ce se întâmplă în tribune este doar zgomot de fundal. Am avut 34 de meciuri fără înfrângere, tot ce trebuia să facem este să ne ridicăm la nivelul prestațiilor de până acum, nici mai mult, nici mai puțin”, a adăugat el.

„Am fost speciali fiindcă am crezut. Am crezut din prima zi când ne-am reunit că avem o șansă. A fost un sentiment aparte și a trecut, este incredibil cum zi după zi nu am devenit obosiți că am stat mult împreună. În mod normal, abia aștepți să se termine ceva când durează atât de mult, însă am avut o ardoare să stăm împreună și am câștigat, este incredibil”, a mai spus Bonucci.