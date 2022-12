Viața lui Stan Lee, prezentată într-o producție Disney Plus în 2023. Tatăl creatorului de benzi desenate era român

Un documentar dedicat creatorului american de benzi desenate Stan Lee va fi difuzat pe Disney Plus în 2023. Conform Agerpres, „inginerul” personajelor din Marvel Comics ar fi împlinit 100 de ani în 28 decembrie, însă acesta a murit la 95 de ani în 2018.

Lee a fost co-creatorul unor benzi desenate celebre precum Spider-Man, The Avengers, X-Men, The Incredible Hulk, Iron Man, Black Panther sau Fantastic Four. Acesta are și origini românești, tatăl lui fiind evreu român care emigrase în New York.

Stan Lee, o legendă în domeniu

În calitate de scenarist şi editor pentru Marvel Comics, Stan Lee a devenit cel mai faimos creator de benzi desenate din istoria acestui domeniu - a fost singurul creator din domeniu a cărui faimă rivaliza cu cea a personajelor sale, mai scrie sursa citată.

Datorită lui Lee, benzile desenate Marvel au dominat anii 1960, cu personaje create în colaborare cu creatori precum Jack Kirby şi Steve Ditko care au fermecat generaţii întregi de tineri cititori, fiind la fel de famioase astăzi precum acum 60 de ani. Celebrul desenator american a avut apariţii episodice în aproape toate filmele inspirate din universul acestor reviste de benzi desenate.



Cariera lui a început în 1941 când, la vârsta de 17 ani, şi-a publicat prima creaţie, care a apărut în al cincilea număr al revistei de benzi desenate Captain America.

