Viața de după moarte, mărturiile unui bărbat căruia i s-a oprit inima. "Nu există lumină la capătul tunelului" - Foto în articol

Un bărbat care "a murit" și a revenit apoi la viață a povestit cum este moartea și a spus că "nu există lumină la capătul tunelului" atunci când mori, scrie Mirror.



Kevin Hill, în vârstă de 55 de ani, are calcifilaxie, o boală gravă și neobișnuită în care calciul se acumulează în vasele mici de sânge ale țesuturilor pielii. Bărbatul spune că pielea sa moartă, care a fost cauzată de vezicule, a început să-i mănânce pielea vie, ceea ce însemna că suferea constant de dureri chinuitoare.



Lucrurile s-au înrăutățit atât de rău încât a sângerat, pierzând o cantitate foarte mare sânge, iar inima i s-a oprit la un moment dat. Medicii au reușit să-l resusciteze în cele din urmă, împotriva tuturor șanselor.





Acum și-a revenit complet și a fost supranumit "omul miracol". El a împărtășit experiența sa de "a muri" și reveni apoi la viață, spunând că a fost de fapt o experiență pașnică și că știa că a murit.

Kevin, un scriitor din Derby, Derbyshire, a spus: "Nu priveam în jos la corpul meu, dar eram separat de corpul meu. Parcă eram în tărâmul spiritelor – eram conștient de ceea ce se întâmplă, dar aveam atât de multă pace. Știam că sângerez. Știam că este grav. Personalul continua să intre și să iasă din salon, încercând să oprească sângerarea".



Kevin a spus că îi urmărea pe medici de pe margine în timp ce aceștia încercau să îl salveze.



"Știam că am murit. Eram separat de corpul meu. Apoi, doar m-am culcat și m-am trezit, în viață, și sângerarea s-a oprit. Știam că nu era timpul meu să mor. Situația m-a făcut să-mi reorientez prioritățile. Când am ieșit din spital, atmosfera familiei mele s-a schimbat dramatic. Am devenit mai rezistent. Știu că mă pot recupera", a mai spus bărbatul.





În vara lui 2021, picioarele lui Kevin au început să se umfle pentru că rețineau excesul de apă. A mers de mai multe ori la medici, dar a fost amânat, a spus el. În cele din urmă, Kevin a primit o programare la unitatea de îngrijire coronariană din Derby și a fost trimis la Derby Royal Hospital în câteva ore.



"Așa a început perioada mea de un an în spital. Mi-au dat medicamente pentru a scăpa de retenția de apă. După ce totul a trecut, mi-au spus că am slăbit 65 kg de apă", a spus acesta.

Retenția de apă a fost cauzată de valva cardiacă a lui Kevin. Din acest motiv, el a suferit o operație în ianuarie 2022.

"După această operație m-am ale cu calcifilaxie. Luni la rând m-am luptat cu boala. Pielea mă mânca. Timp de trei zile picioarele mi-au sângerat. Pur și simplu sângerarea nu se oprea", a afirmat Kevin.

Kevin a pierdut atât de mult sânge încât inima i s-a oprit. El a fost fără viață câteva minute, până când medicii au reușit să-l resusciteze. Între timp și-a revenit aproape complet, iar acum se află acasă, alături de soția sa, Camille Hill, în vârstă de 52 de ani.

"Sunt în faza finală de recuperare. La piciorul drept încă mai am ceva dureri, dar sunt departe de cum am fost. Plângeam ore întregi", a mărturisit bărbatul.

"Toată lumea a spus că ar trebui să fiu mort", a mai spus el.

