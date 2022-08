Veștile despre Salman Rushdie nu sunt bune. Marele scriitor condamnat de Iran la moarte se află conectat la ventilator

Veştile nu sunt bune", a declarat vineri seară Andrew Wylie, agentul scriitorului britanic în vârstă de 75 de ani, pentru The New York Times.



Salman îşi va pierde probabil un ochi, nervii de la braţ i-au fost secţionaţi şi a fost înjunghiat în zona ficatului", a declarat Wylie.



Imediat după atacul comis în cursul dimineţii pe scena unui centru cultural din Chautauqua, în nordul statului New York, Salman Rushdie a fost transportat cu elicopterul la cel mai apropiat spital, unde a fost operat de urgenţă, a declarat presei maiorul Eugene Staniszewski, din cadrul poliţiei statului New York.



Cu puţin timp înainte de ora 11:00 (15:00 GMT), un suspect s-a repezit pe scenă (a sălii de conferinţe) şi i-a atacat pe Salman Rushdie şi pe intervievator, înjunghiindu-l pe scriitor în gât, a anunţat poliţia vineri seara devreme, adăugând că Rushdie a fost înjunghiat şi în abdomen.



Gazda conferinţei, Ralph Henry Reese, în vârstă de 73 de ani, a fost "uşor rănit la faţă".



Agresorul a fost imediat arestat şi plasat în detenţie, ofiţerul Staniszewski dezvăluind că se numeşte Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, din statul New Jersey.



Rushdie se pregătea să ţină o prelegere literară în acest orăşel situat la 100 km de Buffalo, pe malul lacului Erie, care separă Statele Unite de Canada.



Salman Rushdie, născut la 19 iunie 1947 la Bombay, cu două luni înainte de independenţa Indiei - crescut de o familie bogată, progresistă şi cultă de intelectuali musulmani nepracticanţi - a înflăcărat o parte din lumea musulmană cu publicarea "Versetelor satanice", ceea ce l-a determinat pe ayatollahul iranian Rouhollah Khomeini să emită o "fatwa" în 1989 prin care cerea asasinarea sa.



Autorul a fost obligat să trăiască ascuns şi sub protecţia poliţiei, mutându-se din ascunzătoare în ascunzătoare. Avea să se confrunte cu o singurătate imensă, accentuată de despărţirea de soţia sa, romanciera americană Marianne Wiggins, căreia îi sunt dedicate "Versetele...".



Trăind discret la New York, Salman Rushdie şi-a reluat o viaţă mai mult sau mai puţin normală, continuând în acelaşi timp să susţină satira şi ireverenţa în cărţile sale.



Dar fatwa nu a fost niciodată ridicată, iar mulţi dintre traducătorii cărţii sale au fost răniţi de atacuri sau chiar ucişi, cum ar fi japonezul Hitoshi Igarashi, care a fost înjunghiat de mai multe ori în 1991.



Au trecut 30 de ani, declara el în toamna anului 2018. "Acum totul este în regulă. Aveam 41 de ani la vremea respectivă (a fatwa), iar acum am 71 de ani. Trăim într-o lume în care preocupările se schimbă foarte repede. Acum există mult mai multe motive să ne fie frică, alţi oameni pe care să-i ucidem...".



Acest maestru al realismului magic, un om de o cultură imensă care se declară apolitic, a fost făcut cavaler de către regina Angliei în 2007, spre disperarea extremiştilor musulmani. A scris aproximativ 15 romane, povestiri pentru tineri, nuvele şi eseuri în limba engleză.





