Varujan Vosganian, la Chișinău. O întâmplare cu covrigi care te lasă fără cuvinte

„Povestire adevărată. M-am cazat, venind de la Chișinău, la hotelul Moldova și am coborât vizavi, la patiseria Petru să văd dacă mai au covrigi. Așta se întâmpla acum douăzeci de minute, așadar era ora 19,20, nu-mi puneam mari speranțe.

Totuși, printre rafturile rămase, spre seară, aproape goale, doar cu câteva triunghiuri de pizza cu crusta vlăguită și niște ștrudele, erau și câțiva covrigi cu mac. M-am așezat cuminte la rând și am așteptat. Au trecut câteva minute, fata care servea înăuntru își făcea de lucru cu altceva și oamenii așteptau răbdători, ca și cum indiferența vânzătoarei era cel mai firesc lucru din lume.

La un moment dat întreb pe doamna dinaintea mea, care ținea un copil de mână: "Ce se întâmplă? De ce nu ne servește?"

"Mergeți în față și cereți, m-a sfătuit femeia. Noi așteptăm să se facă și jumate, atunci ce rămâne se ieftinește cu 50%." - a povestit Varujan Vosganian, fost ministru al Economiei.

