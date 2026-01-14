Vance și Rubio, întâlnire cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei la Casa Albă. Update: Ce au decis

Update:

Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda 'dezacordurile' dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, în care nu au reuşit să schimbe poziţia Washingtonului, potrivit EFE şi Agerpres.

'Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora dacă putem găsi un teren comun', a declarat după întrevedere şeful diplomaţiei daneze, Lars Lokke Rasmussen, într-o conferinţă de presă alături de ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt.

Rasmussen a spus că grupul se va întâlni pentru prima data 'în câteva săptămâni', şi că speră că acesta se va concentra pe 'abordarea preocupărilor de securitate ale SUA, respectând în acelaşi timp liniile roşii ale Danemarcei'.

Discuţia de la Casa Albă, care a durat aproximativ 50 de minute, a fost 'sinceră, dar şi constructivă', a mai afirmat Rasmussen, precizând însă că părţile rămân în conflict.

'Este clar că preşedintele (american Donald Trump) nutreşte dorinţa de a pune mâna pe Groenlanda', a spus ministrul danez, care vrea să 'lucreze în strânsă colaborare cu Statele Unite, dar aceasta trebuie, desigur, să fie o cooperare respectuoasă', potrivit AFP.

El a explicat că Danemarca continuă să creadă că securitatea Groenlandei poate fi garantată 'în cadrul actual', afirmând că orice idee care nu respecta integritatea teritoriala a Danemarcei şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare este 'total inacceptabilă'.

'În consecinţă, continuăm să avem dezacorduri fundamentale, dar suntem, de asemenea, de acord să fim în dezacord', a mai spus Rasmussen.

La rândul său, ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a afirmat că doreşte întărirea cooperării cu Statele Unite, dar că Groenlanda nu vrea să fie deţinută de acestea.

Întâlnirea, solicitată de autorităţile daneze şi groenlandeze, are loc într-un context în care preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a intensificat presiunile pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, invocând interese de securitate naţională pentru ţara sa.

Atât prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât şi prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins posibilitatea ca Statele Unite să preia insula, fie printr-o achiziţie, fie prin forţă militară.

Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că, începând de miercuri, va creşte prezenţa militară şi exerciţiile în acest teritoriu autonom danez, în colaborare cu aliaţii săi din NATO, ca urmare a intensificării tensiunilor în Arctica.

Știre inițială:

Vicepreşedintele şi secretarul de stat al SUA, JD Vance şi Marco Rubio, precum şi miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei, Lars Lokke Rasmussen şi Vivian Motzfeldt, au avut miercuri o reuniune la Casa Albă care a durat aproximativ 50 de minute şi care s-a concentrat asupra dorinţelor persistente ale Washingtonului de a anexa insula aflată sub autoritatea coroanei daneze, potrivit EFE şi Agerpres.

După reuniunea desfăşurată în Clădirea Biroului Executiv Eisenhower, care face parte din complexul Casei Albe, ambasada Danemarcei a programat o conferinţă de presă susţinută de Rasmussen şi Motzfeldt, care urmează să înceapă la 14:00, ora locală (19:00 GMT).

Donald Trump însuşi a reiterat astăzi, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că, având Groenlanda "în mâinile" ţării sale, NATO va fi mult mai eficientă şi a adăugat că "orice altceva este inacceptabil".

Donald Trump însuşi a reiterat astăzi, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că, având Groenlanda "în mâinile" ţării sale, NATO va fi mult mai eficientă şi a adăugat că "orice altceva este inacceptabil".

Sprijin european pentru securitatea insulei

Atât prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât şi prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins posibilitatea ca Statele Unite să preia insula, fie printr-o achiziţie, fie prin forţă militară.

Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că, începând de miercuri, va creşte prezenţa militară şi exerciţiile în acest teritoriu autonom danez, în colaborare cu aliaţii săi din NATO, ca urmare a intensificării tensiunilor în Arctica.

Mai multe ţări europene, în frunte cu Regatul Unit şi Germania, au informat în această săptămână că analizează posibilitatea ca NATO să-şi consolideze prezenţa pe insulă pentru a descuraja ameninţările lui Trump.

