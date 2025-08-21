Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, reacție sfâșietoare după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune B1 TV, joi, 21 august 2025, după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare cu executare, Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul ucis în accidentul de la 2 Mai, a venit cu o primă reacție.

„O decizie despre care spunem noi că trebuia să fie mai mare, ca acești doi copii să nu fi murit de pomană. Noi speram să primească peste 10 ani, dar dacă justiția a hotărât asta, nu ne putem împotrivi și lăsăm pe Dumnezeu să-și facă datoria și poate, cândva, Vlad Pascu își va primi pedeapsa divină care ne-a mai rămas.

Ceata lui de avocați s-a luptat foarte mult ca să ia maxim 10 ani. Vlad Pascu are niște facilități, în sensul în care, în loc de 12 luni, se calculează nouă luni, deci automat se elimină trei ani, doi ani i-a făcut, iar pentru bună purtare, în câțiva ani va fi iar liber și va fi în brațele părinților care nu au avut grijă de el și i-au dat doar bani.

Noi rămânem să ne plângem copiii și toată atenția noastră va fi către Selena, singurul copil care ne-a mai rămas și sperăm să se facă dreptate divină. Nu este o sentință corectă, dar la noi în țară, având bani, uși deschise, totul se poate. Ne pare rău pentru cei doi ani care au trecut și nu am realizat nimic. I-am promis lui Sebi când l-am băgat în mormânt că vom face dreptate, dar nu am putut, fiindcă nu am putut fi apărați de justiția română“, a zis, la B1 TV, Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai.

