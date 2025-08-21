Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai

Curtea de Apel Constanţa a pronunţat, după mai bine de doi ani de la tragedia de la 2 Mai, o decizie definitivă în cazul accidentului rutier soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi. Vlad Pascu, autorul incidentului, rămâne condamnat la 10 ani de închisoare, hotărârea instanţei fiind irevocabilă.

Potrivit minutei Curţii de Apel Constanţa, magistraţii au admis apelurile formulate de părţile civile şi au rejudecat parţial hotărârea Judecătoriei Mangalia, respingând, însă, cererea de intervenţie accesorie a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA). De asemenea, cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru a fost redus de la 50.000 euro la 20.000 euro.

„Admite apelurile formulate de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Marin, Olariu Maria Selena, Olariu Maria, Tănase Andreea şi Dinu Gabriela, desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.25/ 31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Mangalia, şi rejudecând, respinge ca inadmisibilă introducerea în cauză în calitate de intervenient accesoriu a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA). În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), împotriva aceleiaşi sentinţe şi reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50.000 euro la 20.000 euro”, se arată în minuta instanţei.

Apelurile formulate de Vlad Pascu şi de procurori au fost respinse. „În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge apelurile declarate de către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, inculpatul Pascu Matei Vlad, părţile civile: Ionescu Cristina Ileana, Coniac Vlad Alexandru, Dragomir Cătălin Ştefan, Dragomir Livia, Dragomir Eva Teodora, Voinea Ruxandra, Voinea Marin şi Bârzan Darius-Dumitru, împotriva sentinţei penale nr. 25/31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Magalia, ca nefondate. În baza art.421 pct. 1 lit. a Cod de procedură penală, respinge apelul declarat de către Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA), ca inadmisibil. În baza art. 422 Cod de procedură penală, raportat la art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi perioada executată de la data de 31.01.2025 la zi”, precizează Curtea.

Tragedia s-a produs în dimineaţa zilei de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, când Vlad Pascu a intrat cu maşina într-un grup de persoane aflate pe marginea drumului şi a fugit de la locul accidentului. În urma impactului, o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 21 de ani şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei tineri, cu vârste între 19 şi 20 de ani, au ajuns la spital cu răni grave. Autorităţile l-au găsit rapid pe tânăr în Vama Veche, iar drugtestul a indicat prezenţa cocainei, amfetaminei şi metamfetaminei. Vlad Pascu a fost reţinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive.

Investigaţiile ulterioare au scos la iveală că, la doar câteva ore înainte de tragedie, tânărul fusese implicat în mai multe incidente rutiere. Şeful de atunci al IPJ Constanţa, Adrian Glugă, a precizat că pe 17 august 2023, Vlad Pascu sosise în Constanţa împreună cu tatăl său, iar o zi mai târziu fusese oprit în trafic şi avertizat cu privire la respectarea normelor rutiere. Totodată, cu câteva ore înainte de accident, un apel la 112 semnala un autoturism care circula haotic pe DN 39. „Maşina respectivă a fost depistată de o patrulă mixtă, formată dintr-un poliţist şi un jandarm, în jurul orei 02.40 în timp ce circula în Vama Veche, iar în autoturism se mai aflau alte două persoane. În urma controlului, au fost găsite într-un pachet de ţigări o ţigară tip joint şi o folie pe care scria Bromazepam, care conţinea patru pastile. Acestea au fost predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Constanţa pentru continuarea cercetărilor”, a declarat Adrian Glugă.

În urma evenimentului şi a modului în care s-a acţionat anterior, mai mulţi ofiţeri de poliţie au fost eliberaţi din funcţie, inclusiv adjunctul şefului IPJ Constanţa cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere, şeful Poliţiei Rutiere Constanţa, şeful Poliţiei Mangalia şi şeful Poliţiei Vama Veche. Ulterior, şi şeful IPJ Constanţa, Adrian Glugă, şi-a dat demisia.

