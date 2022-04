Bulai: Televiziunea nu e vlogul lui Nea Vasile. El poate să zică că s-a întâlnit cu un marţian şi nu răspunde în faţa CNA!

Alfred Bulai şi Vâlcu au vorbit la "Nod în papură" despre reclame "proaste", reclame "inteligente", despre viitorul televiziunii şi concurenţa pe care i-o face online-ul.

Va dispărea televiziunea?

Sociologul Alfred Bulai este de părere că televiziunea, ca instituţie, nu va pierde niciodată teren în faţa Internetului şi că, în continuare, cea mai mare credibilitate o au organele de presă ca ziarele, radioul şi posturile tv. "Tinerii sub 25 de ani se uită mult mai puţin la tv. Publicul are, mai nou, autonomie. Nu mai este forţat să se uite la o anumită oră la o emisiune, poate să o revadă oricând pe internet. Pe când, în anii '90, eram "captivi" în faţa televizorului. Sigur că e o lume care s-a schimbat şi se va schimba. N-o să dispară televiziunea ca instituţie media. Numai că forma prin care va comunica şi va relaţiona cu publicul se va schimba. Au apărut televizoarele inteligente care se joacă cu internetul. Asta înseamnă că pot să-mi văd emisiunea în alt moment. Credibilitatea instituţiilor de presă (ziare, televiziune) rămâne pentru că e mai mare încredere aici, e o instituţie, nu e blogul lui nea Vasile. Un nea Vasile falsifică realitatea în mai mare măsură. Tu, ca autoritate de presă, eşti culpabil dacă dai ştiri false. Domnul Vasile nu are nicio responsabilitate. Poate să spună că s-a întâlnit cu un marţian. Ideea este să vină lumea să se uite la vlogul lui. Şcoala nu face nimic în sensul ăsta. Nu există nicio disciplină care să ne înveţe cum să utilizăm internetul" a concluzionat Bulai.

Enervante, şocante sau amuzante, reclamele sunt făcute să fie ţinute minte

Printre altele, Vâlcu şi Bulai au discutat şi pe marginea reclamelor reuşite sau... mai puţin nereuşite. "Unele sunt amuzante, altele şocante, cum e cea cu copilul care, în urma unui accident rutier, sare prin parbriz. La fel şi cea cu Jumbo, unde practic se strigă asta încontinuu către noi. "Să-ţi dau un exemplu de reclamă reuşită. Un băiat scrie pe un bileţel "Mă iubeşti?" cu nişte căsuţe goale sub întrebare, da şi nu. Şi avea lângă el o fată brunetă, drăguţă, îmbrăcată frumos. Îi trimite bileţelul, fata îl deschide, se uită la el, ia un creion şi bifează NU. Apoi i-l dă înapoi. Băiatul se întristează, evident. La un moment dat, întâlneşte privirea fetei de lângă, o fetiţă blondă, superbă, care se uită la el şi-i zâmbeşte. Iar el se înviorează, ia aceeaşi hârtie, şterge cu guma NU, îl împătureşte şi-l dă mai departe. Mesajul este: nu e niciodată prea devreme să reciclezi hârtia. Chestiile astea sunt amuzante, drăguţe, interesante şi l le ţii minte tocmai pentru că sunt şocante. Reclamele sunt făcute să fie ţinute minte. Când nu mai ai resurse, faci astfel de materiale cum e cel ca Jumbo care ajung şi pe reţelele sociale unde nu mai e niciun fel de barieră. Internetul, astăzi, oferă un milion de pârghii care sunt comparabile cu ziarele. Şi atunci întrebarea este: dacă eu am un vlogger care are super audienţă, are treabă şi vloggerul cu regulile CNA-ului? Sigur că nu! Şi totuşi... televiziunea rămâne principala sursă de influenţă. Internetul este un instrument. Şi tocmai pentru că oferă o gamă uriaşă de date, asta înseamnă că pulverizează informaţia" a explicat Bulai.

Iată şi o variantă readaptată a reclamei amintite de Alfred Bulai:

Emisiunea completă AICI:

