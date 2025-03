USR propune un proiect de lege pentru combaterea dezinformării online și a conținutului care incită la ură

Deputatul USR Radu Miruță, inițiator, spune că este timpul ca România să fie un exemplu de bune practici în ceea ce privește eliminarea conținutului ilegal și limitarea propagării conținutului fals din rețelele sociale, în condițiile în care s-au anulat alegerile prezidențiale din luna decembrie.

Eliminarea rapidă a conținutului ilegal

„Noi suntem cei în fața cărora s-au anulat alegerile pentru toxicitatea, spune Curtea Constituțională, din mediul online. Am depus astăzi o inițiativă legislativă care să aerisească un pic ceea ce se întâmplă în rețelele sociale, respectând dreptul sfânt la liberă exprimare. Ce presupune această inițiativă legislativă? Pentru conținutul ilegal - și ilegal nu este o chestiune interpretată de mine sau de dumneavoastră, ci este un regulament european care a încadrat legislativ ce înseamnă conținut ilegal - să fie automat eliminat din platformele sociale într-un termen de 15 minute de la publicare, interval în care algoritmii de inteligență artificială clasifică acest conținut. O a doua categorie de situații se numește conținut de interes național, care manipulează, care intoxică mediul online. Pentru acest tip de conținut, algoritmii de inteligență artificială, cu o proporție de 80%, pot să identifice corect pe teme de interes național un astfel de tip de conținut”, a explicat Miruță la Parlament.

Restricționarea conținutului manipulator

Potrivit deputatului, inițiativa legislativă prevede ca pentru această categorie să nu se mai poată promova, să nu mai existe posibilitatea de monetizare, „să nu mai poți să plătești pentru a aduce minciuna mai departe” și a doua consecință este ca propagarea să fie limitată prin algoritmii de inteligență artificială la maxim 150 de persoane.



„Dacă după o lună de la implementare autoritățile statului, în baza reclamațiilor pe care le primesc de la cetățeni, confirmă că în proporție de 30% aceste reclamații ale oamenilor sunt valide, înseamnă că algoritmii de inteligență artificială nu au fost adaptați de platformele furnizoare de rețele sociale și vor fi sancționați cu o amendă de 1% din cifra de afaceri. Este o chestiune care nu funcționează pentru 100% din situații, însă pentru 70-80% din situații funcționează. Iar dacă astăzi dăm la o parte două treimi din falsul din rețelele sociale, vom obține un mediu mult mai aerisit, mult mai igienic, respectând dreptul fiecăruia de a spune în continuare orice. Însă minciuna trebuie pusă la colțul ei. Ești lăsat să spui ce vrei, ești lăsat să spui minciună, ești lăsat să spui că România intră în război, ne luăm provizii, intrăm în beci, facem tot felul de acțiuni, poate să spună oricine lucrurile astea, însă spui în curtea ta, nu mai folosești metoda TikTok, Facebook pentru a pune bani ca informația asta să se ducă la 3 milioane de oameni. Nu mai poți folosi roboți ca această informație să creeze un mediu artificial pentru o realitate paralelă, care să le fie servită pe ecranele utilizatorilor din România”, a detaliat inițiatorul.

Amenzi pentru platformele care nu implementează măsurile

El a adăugat că, în momentul de față, „Guvernul României spune că informațiile astea pot fi eliminate cu penseta una câte una”.



„Adică, cineva face o sesizare, ANCOM verifică dacă se validează sau nu, după care transmite către furnizori, iar ei scot una câte una, timp în care un programator poate să genereze un milion de astfel de postări, pentru care autoritățile statului nici măcar nu vor putea da număr de înregistrare”, a mai spus Miriță.



Potrivit proiectului de lege, se definesc o serie de termeni și expresii astfel:

a) platforma online foarte mare - are înțelesul art. 33 din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale)

b) rețele sociale - serviciu al unei platforme online din categoria celor definite la lit. a) care permite utilizatorilor să creeze și/sau să distribuie conținut către alți utilizatori;

c) furnizor de rețele sociale - o entitate care oferă și operează o platformă online din categoria celor prevăzute la lit. a) ce permite utilizatorilor să creeze profiluri, să interacționeze și să distribuie conținut digital;

d) conținut ilegal - are înțelesul art. 3, litera (h) din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022;

e) conținut cu potențial periculos - are înțelesul oricărui tip de conținut care instigă la ură și violență, dezinformează periculos, manipulează informații, induce în eroare pe teme majore de interes național;

f) utilizarea malițioasă a tehnologiei - acțiunea intenționată de inducere în eroare, cu scopul de a crea dezinformare și/sau haos informațional prin manipularea comportamentului uman și/sau exploatarea vulnerabilităților cu privire la subiecte de interes major;

g) sistem de inteligență artificială - are înțelesul art. 3, alin. 1 din Regulamentul UE 2024/1689 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News