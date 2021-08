Ursula von der Leyen, ultimatum pentru România: Aşteptăm măsuri privind deşeurile şi calitatea aerului. Vorbim de chestiuni grave

„Am inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a ne asigura că România respectă normele europene în aceste sectoare importante, care au un impact direct asupra calității vieții oamenilor și asupra sănătății acestora. Așteptăm acum ca România să ia măsurile necesare privind deșeurile, precum și privind calitatea aerului în București. Și vorbim aici despre chestiuni grave. Poluarea atmosferică duce, anual, la 50.000 de decese premature în Europa. Astfel de pierderi de vieți omenești pot fi prevenite. Să lucrăm împreună în acest sens”, a declarat șefa Comisiei Europene într-un interviu pentru caleaeuropeană.ro.

Comisia Europeană a trimis României în luna iunie două avize motivate în cadrul pachetului de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (infringement), solicitând autorităților naționale să transpună integral în legislația națională noile norme ale UE privind depozitele de deșeuri, cele privind gestionarea deșeurilor și cele privind prevenirea deșeurilor de ambalaje.

În cele trei instanțe, România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la aceste cazuri, mai transmite sursa citată.

În octombrie anul trecut, Comisia Europeană a deschis României patru proceduri de infringement privind deșeurile, natura, apa și calitatea aerului.

Un raport al Agenției Europene pentru Mediu arată că Bucureștiul se situează pe locul 263 din 323 de orașe din Uniunea Europeană în privința calității aerului. În același registru, un raport al Alianței Europene pentru Sănătate Publică subliniază că fiecare bucureştean pierde anual aproximativ 3.000 de euro din cauza poluării aerului, în vreme ce media europeană este de 1.250 de euro.

Anul trecut, România a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru poluarea din București.

Ce se întâmplă cu gunoiul din Bucureşti

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri, 14 iulie, după o ședință la Primăria Sectorului 1, pe teme deșeurilor, că se caută soluții pentru ca gunoiul să fie depozitat în gropi din alte județe, pentru că astăzi, „Capitala este captivă” în ceea ce privește depozitarea deșeurilor.

Tanczos Barna a spus că Ministerul Mediului va analiza posibilitatea oferii unei alternative pentru ca Bucureștiul să depoziteze deșeuri în alte județe.

„Ministerul va analiza posibilitatea oferirii unei alternative pentru a putea depozita deșeurile și în alte județe, în cazul în care pe acele locații autorizate și aprobate din punct de vedere al mediului, există și această posibilitate”, a spus ministrul Mediului.

Acesta a spus că s-a discutat despre ADI, despre planul comun al celor șase sectoare și al Primăriei Generale în ceea ce privește abordările pe termen mediu și lung și el vede „o aplecare serioasă asupra acestor probleme și o intenție sigură, serioasă, clară din partea acestor UAT-uri sau din partea unității administrative București pentru rezolvarea problemelor”.

„Va trebui să vină Primăria generală, care, în strategia pe termen mediu și lung, să ofere o alternativă, o soluție care poate finanțată din fonduri europene. Am avut și ieri (marți – n.r.) o discuție lungă cu domnul Ghinea (Cristian Ghinea – ministrul Fondurilor Europene – n.r.) pe tot ce înseamnă sisteme de management al deșeurilor la nivel național în toate județele, am discutat și despre București. Bucureștiul are posibilitatea accesării fondurilor europene în cazul în care are ADI-ul înființat, în cazul în care are strategia aprobată și în cazul în care depune cerere de finanțare”, a mai spus ministrul Mediului.