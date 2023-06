Urs, filmat în timp ce trece înot Oltul. Pescarii au vrut să alunge aimalul cu pietre / Sfatul unui fotograf de wildlife / video

Joi, 8 iunie, un urs a fost filmat în timp ce traversa Oltul, puțin după ora 6 dimineața, în zona localității Arpașu. Pescarii prezenți la fața locului au recurs la o metodă provocatoare și, conform filmării, aceștia au început să arunce cu pietre către animal.

În momentul în care ursul a ajuns la mal, unii pescari s-au speriat și au început să facă zgomot, moment în care animalul a fugit în pădure, scrie fagarasultau.ro.

Recomandarea unui fotograf de wildlife

Daniel Opaiț fotografiază în mod regulat fauna sălbatică din Munții Făgăraș și județele Sibiu și Brașov, iar ca urmare a incidentului apărut în presă și imaginilor filmate la fața locului, a transmis o opinie în care vine cu recomandări pentru cei care ar putea să fie puși într-o situație similară.

„Cateva ganduri ce pot aduce o schimbare in bine, in relatia om-urs.

Inainte de toate, trebuie spus ca zona in care a fost filmat ursul in raul Olt se afla imediat in aval de hidrocentrala Arpasu, in Sibiu. Pentru oricine cunoaste locurile, nu a fost niciodata o surpriza prezenta ursilor acolo.

Cei care au studiat mai detaliat stiu ca zona respectiva este un culoar de trecere al acestora, intre dealurile Hartibaciului si Muntii Fagaras. Din pacate, exista inclusiv coliziuni pe calea ferata cu ursi, ce atesta acest fapt.

De altfel, aceste migratii zilnice sau sezoniere au loc pe o buna bucata a cursului raului Olt, ele insa se desfasoara aproape intotdeauna noaptea. Adesea, ursii cad victime accidentelor rutiere pe DN1 Brasov-Sibiu., cu precadere in sezonul cald si cand apar concentrari ale ursinelor in lanurile de porumb.

Existenta vegetatiei naturale ajuta si determina crearea acestor culoare de migratie.

Zona din filmare este la foarta mica distanta de padurile ce insotesc malul drept al Oltului, in plus, in ultimele doua luni prohibitia (incheiata acum cateva zile) a dus la absenta omului de langa rau.

Vedem in filmare un urs ce inoata, deplasandu-se catre malul drept, si care nu manifesta niciun fel de agresivitate, din contra, cauta o zona prin care sa se indeparteze de om. Putem vedea ca specia agresiva sunt oamenii, ei urla si arunca spre el cu pietre, desi in astfel de situatii ideal este sa te asiguri ca ursul te-a vazut, vorbind calm si fara a face gesturi bruste care sa sperie animalul salbatic si a te pune pe tine sau pe altii, intr-o situatie periculoasa.

Ursul iese din apa, iar cel care filmeaza e cuprins de panica si, in loc sa ramana pe loc, incepe sa caute animalul salbatic prin tufisuri, o atitudine pe care ursul o poate intelege ca fiind cea a unui pradator, fata de care se poate apara, in cazul in care nu a parasit zona.

Pe scurt: lasati spatiu unui animal salbatic, nu reactionati agresiv, ramaneti pe loc sau indepartati-va incet. In felul acesta castigam cu totii, si oameni si ursi“, a transmis Daniel Opaiț.

