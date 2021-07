Ungureanu (USR), mulțumiri publice lui Ciutacu și Gâdea. Ce-a urmat e de noaptea minții. Jurnalistul de la România TV: E un deliciu

Parlamentarul Emanuel Ungureanu a anunțat că se va construi un corp la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

”O imensă victorie după multe dezamăgiri! După eforturi imense și piedici absurde, astăzi, Primăria Sector 1 și Primăria Generală a Capitalei au autorizat demolarea celor 2 cotețe care împiedicau construirea unui corp de clădire nou, cu bani de la Banca Mondială, un proiect în valoare de 73 de milioane de euro.

În aceeași zi s-a emis și autorizația de construcție a noului corp de clădire! O imensă bucurie! Un proiect pentru care a luptat ca un tigru în primul rând managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, domnul profesor Alexandru Ulici.

Știu că nu vă așteptați ca un userist să aprecieze public persoane influente care critică USR-PLUS, însă fără sprijinul public al lui Mihai Gâdea, Victor Ciutacu, Adriana Bahmuțeanu sau al Danei Budeanu, care au criticat justificat "amețiții" din partidul meu ce au blocat nepermis acest proiect, luni de zile, fără ajutorul lor, nu ajungeam aici astăzi. Trist, dar adevărat. Așa că, astăzi le mulțumesc frumos tuturor celor care au înțeles că este o chestiune de siguranță națională, o problemă de viață si de moarte construirea urgentă a unor spitale noi. Tuturor, le mulțumesc! Rămânem aproape!”, a fost mesajul transmis de Emanuel Ungureanu.

Și pentru că a adus mulțumiri celor enumerați mai sus, s-a ales cu o mulțime de înjurături pe Facebook.

Jurnalistul Victor Ciutacu a venit cu un mesaj după postarea parlamentarului de la USR:

”Nu știu dacă a măturat cineva pe jos mai rău decât mine cu omul ăsta. Chiar dacă a făcut-o altcineva, sunt oricum in top 3. Altfel, de câte ori a avut poziții publice interesante, nici măcar des, a avut ocazia să le spună și la mine în emisiune și nu i-a luat nimeni capul de pe umeri. Astăzi, am aflat cu surprindere, a găsit de cuviință să-mi mulțumească, printre alții care l-au târnosit, pentru ajutorul pe care consideră că l-am oferit unei cauze din care, sigur, nu am nimic de câștigat. Uitați-vă ce e în comentarii la el, festival de imbecili virulenți și convinși de adevărul lor suprem. E un deliciu”, a scris ziaristul pe Facebook.