Ungaria anunță că e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia

Ministrul Afacerilor Externe de la Budapesta anunță că Ungaria e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia.

Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, într-un podcast difuzat pe Facebook, citate de Reuters.

„Dacă este nevoie de noi, suntem pregătiți să oferim condiții adecvate de corectitudine și siguranță pentru astfel de negocieri de pace. Suntem încântați dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace”, a spus Szijjarto.

Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următor pas în negocierea încheierii războiului din Ucraina, conform unui oficial al Administrației Trump și unei persoane apropiate administrației.

