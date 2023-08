Unde s-a ajuns: Croaziere luxoase alături de pisici. Cât costă un bilet de răsfăț pentru Coco, Bobo și Mahmud / Video

La bordul iahtului Royal Albatross, pisicile se pot relaxa în locuri special amenajate pe punte, în timp ce stăpânii degustă o cină alcătuită din patru până la şapte feluri de mâncare şi admiră apusul soarelui.

Operatorul iahtului a lansat în august croazierele pentru feline în acest oraş-stat din Asia de Sud-Est, în urma succesului croazierelor destinate câinilor. Timp de două ore şi jumătate, circa 15 pisici şi 130 oameni navighează de-a lungul coastelor insulei turistice Sentosa în timp ce la orizont se prefigurează ţărmul Singapore şi focuri de artificii.

