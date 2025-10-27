În 2025, poate fi mai greu să găsești un instalator bun decât să alegi un aparat electrocasnic. Timpul de așteptare e lung, prețurile sunt neclare, iar experiența de cumpărare devine frustrantă. În acest context, serviciile la pachet devin tot mai căutate.

PPC Energie își extinde portofoliul de produse fizice cu electrocasnice de mari dimensiuni, eficiente energetic, care pot fi achiziționate în tranșe egale incluse pe factura de energie, cu servicii de livrare și extra garanție incluse.



Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un interviu la DC News, DC News TV și DC Business, a vorbit, pe larg, despre acest subiect.

Sunt incluse transportul și montajul, acolo unde este cazul

„În prețul pe care clienții noștri îl plătesc sunt incluse transportul și montajul, acolo unde este cazul. Așa am funcționat în zona de aparate de aer condiționat și, de mai bine de șapte ani, facem o performanță bună și ne bucurăm să vedem în piață clienții noștri care au încredere în noi. Astfel, a venit natural să dezvoltăm și partea de electrocasnice.

În zona de electrocasnice, astăzi în preț sunt incluse livrarea și garanția extinsă, iar noi lucrăm foarte intens să dezvoltăm și serviciul de instalare, acolo unde este cazul, care, bineînțeles, va fi inclus în prețul final”, a zis Ionuț Polexe la DC News.

„Prețurile sunt foarte transparente, inclusiv la aparatele de aer condiționat, unde avem și montajul inclus, sau la centralele termice. În prețul pe care îl vedem pe site sunt incluse toate serviciile: transport, instalare și, evident, costul produsului. Mai mult decât atât, în cazul aparatelor de aer condiționat și al centralelor, noi ne evaluăm instalatorii.

Revenind puțin la exemplul cu păpușa de Crăciun fără baterii: dacă ești bucuros că ți-ai cumpărat un aer condiționat și firma de curierat vine și îl trântește în ușă, îți taie din bucurie. Apoi vine instalatorul și spune: „Doamna Anca, stați că ne întoarcem peste două zile, că ne lipsește o bandă...” De aceea, ne-am ales cu grijă partenerii, astfel încât să fim siguri că livrează servicii de calitate.

Ca să ne asigurăm de acest lucru, alocăm automat comenzile către partenerii de instalare în funcție de notele pe care le primesc de la clienții noștri. După fiecare instalare de aer condiționat, clienții primesc pe telefon sau pe e-mail o întrebare despre nivelul de satisfacție față de activitatea instalatorului. Notele sunt de la 1 la 5, iar media de astăzi este de 4,8 – o medie extraordinar de mare, peste media pieței. Evident că îi ținem cointeresați pe instalatorii noștri, partenerii de instalare, pentru a menține acest nivel de calitate.

Scopul final este ca dumneavoastră, clientul, să stați fără griji și să vă bucurați de ceea ce ați cumpărat. Contează foarte mult partea de montaj, pentru că găsim foarte greu un om disponibil. Sunt situații în care alții programează peste o săptămână sau chiar mai mult, se găsește greu și costă mult.

Dacă este să ne uităm la cifrele din această vară, am reușit să montăm, în medie, în două zile și jumătate un aer condiționat – și vorbim de lunile de vârf. Și asta în condiții de calitate. Deci, vara, în plin sezon, nu mai trebuie să cauți pe diverse site-uri și să te programeze după două săptămâni.

La noi, după ce ai plecat din magazin și ai semnat achiziția, curierul te sună și stabilești împreună data livrării. După livrare, te sună instalatorul și stabiliți exact momentul montajului. Acesta este un alt avantaj, pentru că este important să ne organizăm programul în funcție de viața noastră, nu după disponibilitatea curierului sau a instalatorului”, a mai spus Ionuț Polexe.

„Și mai mult decât atât, oamenii care vin să instaleze sunt pregătiți și au la ei tot ce este necesar pentru montaj. Sunt profesioniști care au grijă ca, după instalare, să strângă mizeria – bineînțeles, în limite rezonabile. Acest confort este esențial pentru noi și vrem să îl oferim fiecărui client”, a mai zis Ionuț Polexe.

