Un vrâncean scrie istorie în aviația NATO. Este cel mai tânăr instructor din programul internațional de formare a piloților de luptă

Locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Tulnici, județul Vrancea, este cel mai tânăr instructor de zbor pe aeronava T-38 din cadrul Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internațional de formare a piloților de luptă NATO, derulat în Statele Unite ale Americii.

Cel mai tânăr instructor dintr-o escadrilă internațională

La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru antrenează viitorii piloți de luptă ai Alianței Nord-Atlantice în Escadrila 469 din cadrul bazei aeriene Sheppard, din Wichita Falls, Texas. Într-un colectiv format din piloți cu mii de ore de zbor și experiență în teatre de operații, tânărul român se remarcă prin performanță și profesionalism.

„În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii și obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă”, a declarat locotenentul Fusaru, într-un mesaj publicat de Armata României pe Facebook.

Primul român devenit instructor imediat după absolvire

Programul ENJJPT, activ din 1981, reunește 14 națiuni NATO și are misiunea de a forma cei mai buni piloți de luptă din lume. Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii, în cadrul programului FAIP (First Assignment Instructor Pilot).

Propunerea ca el să devină instructor a fost înaintată și aprobată de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, recunoscând performanțele excepționale și potențialul său de a contribui la instruirea viitorilor piloți NATO.

De la Vrancea la zborurile supersonice

Originar din comuna Tulnici, județul Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Național „Unirea” din Focșani, apoi Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Între 2019 și 2023, a zburat pe IAK-52, Cessna 172 și IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, cu obiectivul de a face tranziția către F-16.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv și că pot învăța de la cei mai buni oameni din domeniu, piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a, cu misiuni în contexte de pace sau conflict”, a mai spus tânărul pilot.

„Avem datoria de a lăsa ceva mai bun în urmă”

În mesajul său, locotenentul Fusaru a transmis și un îndemn către tinerii care aspiră la o carieră militară sau la performanță în orice domeniu:

„Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat un „talent”, sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă și de a dărui mai mult decât primim”, a mai transmis Claudiu Fusaru.