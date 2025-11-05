€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:05 05 Noi 2025 | Data publicării: 17:03 05 Noi 2025

Un vrâncean scrie istorie în aviația NATO. Este cel mai tânăr instructor din programul internațional de formare a piloților de luptă
Autor: Alexandra Curtache

fusaru Foto: Instagram
 

În spatele celui mai complex program internațional de formare a piloților de luptă NATO se află un tânăr care a pus România pe harta excelenței aeriene mondiale.

Locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Tulnici, județul Vrancea, este cel mai tânăr instructor de zbor pe aeronava T-38 din cadrul Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internațional de formare a piloților de luptă NATO, derulat în Statele Unite ale Americii.

Cel mai tânăr instructor dintr-o escadrilă internațională

La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru antrenează viitorii piloți de luptă ai Alianței Nord-Atlantice în Escadrila 469 din cadrul bazei aeriene Sheppard, din Wichita Falls, Texas. Într-un colectiv format din piloți cu mii de ore de zbor și experiență în teatre de operații, tânărul român se remarcă prin performanță și profesionalism.

„În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii și obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă”, a declarat locotenentul Fusaru, într-un mesaj publicat de Armata României pe Facebook.

Primul român devenit instructor imediat după absolvire

Programul ENJJPT, activ din 1981, reunește 14 națiuni NATO și are misiunea de a forma cei mai buni piloți de luptă din lume. Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii, în cadrul programului FAIP (First Assignment Instructor Pilot).

Propunerea ca el să devină instructor a fost înaintată și aprobată de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, recunoscând performanțele excepționale și potențialul său de a contribui la instruirea viitorilor piloți NATO.

De la Vrancea la zborurile supersonice

Originar din comuna Tulnici, județul Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Național „Unirea” din Focșani, apoi Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Între 2019 și 2023, a zburat pe IAK-52, Cessna 172 și IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, cu obiectivul de a face tranziția către F-16.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv și că pot învăța de la cei mai buni oameni din domeniu, piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a, cu misiuni în contexte de pace sau conflict”, a mai spus tânărul pilot.

„Avem datoria de a lăsa ceva mai bun în urmă”

În mesajul său, locotenentul Fusaru a transmis și un îndemn către tinerii care aspiră la o carieră militară sau la performanță în orice domeniu:

„Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat un „talent”, sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă și de a dărui mai mult decât primim”, a mai transmis Claudiu Fusaru. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Complexul educațional Laude-Reut, două absolvente incluse Forbes Romania30 under 30
Publicat acum 6 minute
Ultima seară în care se poate intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Cât timp așteaptă oamenii la coadă
Publicat acum 24 minute
Un vrâncean scrie istorie în aviația NATO. Este cel mai tânăr instructor din programul internațional de formare a piloților de luptă
Publicat acum 26 minute
Germania intensifică lupta împotriva birocrației: Noi măsuri pentru firme și cetățeni
Publicat acum 38 minute
Drulă - candidatul copy-paste. Vlad Gheorghe l-a prins în ofsaid: Cine fură azi un slogan, în viitor va fura mai multe lucruri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close