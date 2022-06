Un vlogger spaniol care a umilit un cerșetor român, condamnat la închisoare. Ce farsă i-a făcut bărbatului - VIDEO

Un vlogger spaniol, care s-a filmat în timp ce umilea un cerșetor român, a fost condamnat definitiv. Decizia Curții Supreme a confirmat sentința dată de o instanță din Barcelona lui Kanghua Ren, un influencer din Spania, cunoscut sub numele de ReSet. Tânărul fusese condamnat în 2019 pentru infracțiune împotriva integrității morale, scrie El Pais.

Vlogger-ul a primit o interdicție de a mai avea un cont de Youtube timp de 5 ani, fiind condamnat la un an și trei luni de închisoare. În plus, el trebuie să achite victimei 20.000 de euro pentru prejudiciile create prin publicarea filmulețului cu el.

Totul după ce l-a filmat pe cerșetorul român în timp ce îi dădea fursecuri umplute cu pastă de dinți. El și-a postat farsa pe contul său de YouTube. ReSet obținuse 2.180 de euro de pe urma video-ului.

„Totul a fost o glumă. Intenția mea nu a fost să îl jignesc,” a spus Ren într-o declarație din 2019.

YouTuber, #ReSet, is facing jail time after he filled #Oreos with toothpaste and gave them to a homeless man as a prank. pic.twitter.com/UWVL4Vanlv