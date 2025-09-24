€ 5.0784
Data actualizării: 14:08 24 Sep 2025 | Data publicării: 11:53 24 Sep 2025

Incident la IPJ Ilfov: Un simpatizant al lui Georgescu a fost ridicat pentru că a afișat un steag cu simboluri legionare

Autor: Tiberiu Vasile
FOTO: Agerpres
 

Un bărbat care a afișat un steag cu simboluri legionare la sediul IPJ Ilfov, în semn de susținere pentru Călin Georgescu, a fost ridicat de jandarmi și condus la audieri.

Un bărbat a fost scos din mulțime și condus la audieri după ce a fluturat un steag cu simboluri asociate Mișcării Legionare în fața sediului IPJ Ilfov, unde se aflau susținători ai lui Călin Georgescu, relatează Jandarmeria Capitalei.

Potrivit comunicatului forțelor de ordine, incidentul s-a petrecut în jurul orei 08:30, în timpul unei adunări publice organizate în apropierea sediului Poliției. Jandarmii au identificat un bărbat de 45 de ani care afișase un steag pe care erau inscripționate simboluri similare celor utilizate în trecut de Mișcarea Legionară. Individul a fost preluat și dus la secția de poliție pentru întocmirea documentelor necesare continuării cercetărilor.

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor OUG nr. 31/2002, act normativ care interzice organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de comiterea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, conform comunicatului Jandarmeriei.

Locul adunării era ocupat de zeci de simpatizanți ai lui Călin Georgescu

Locul adunării era ocupat de zeci de simpatizanți ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, care urma să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar în dosarul în care este judecat pentru declarații ce ar promova idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Sursele oficiale precizează că procedurile legale continuă, iar cercetările sunt în curs.

Pe lângă acest dosar, Georgescu are pe rol și un al doilea caz penal: procurorii l-au trimis în judecată, alături de gruparea condusă de mercenarul Horațiu Potra, pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false, conform Agerpres.

