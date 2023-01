Un primar din România nu a semnat niciun contract de deszăpezire, pentru că a vrut să facă economie. Acum, deszăpeşte drumurile singur: Dacă mă port bine, în trei ore am terminat

Primarul comunei Călineşti Oaş din judeţul Satu Mare, Dinu Birtoc, deszăpezeşte drumurile din comună cu utilajele administraţiei locale pentru a realiza economii la bugetul de stat, după care merge la primărie unde îşi desfăşoară activitatea.



Marţi, în prima zi din acest an în care a nins în comună, Dinu Birtoc s-a trezit la ora 4,00, a deszăpezit drumurile, iar la ora 8,00 s-a prezentat la Primărie unde a avut o recepţie.



Edilul a explicat, pentru Agerpres, că nu are angajat la primărie care să poată face acest lucru şi nici nu contractează o firmă specializată pentru a face economii la buget.

Primarul are trei categorii de permis, aşa că poate conduce utilajele





"Nu e un lucru greu, face parte din administraţie, mie îmi place. Am fost îmbrăcat în salopetă până la 7,30 când mi-am terminat de deszăpezit. Într-o jumătate de oră m-am îmbrăcat, mi-am băut cafeaua şi la 8,00 am fost la serviciu, că mi-am făcut o recepţie la un drum pe care l-am făcut în toamnă. Nu am şofer care să meargă pe el. Am angajaţii la primărie, legea nu ne permite ca să le dau spor de noapte. La ora când încep să mişte oamenii, drumurile trebuie să fie deja curate, atunci nu am de ales decât să merg eu", a spus Birtoc.



El deţine permis de categoriile B,C, şi E, astfel că poate conduce fără probleme autospeciale pentru deszăpezire, prevăzute cu sărăriţă şi lamă, având în total 45 de kilometri de drumuri de deszăpezit.



"Dacă mă port bine, în trei ore bune am terminat. E mai greu când e zăpadă mare că nu poţi să te duci tare. Nu e ca la şes, nu sunt benzi foarte mari, nu e bine nici când e zăpada foarte mare, nici când e polei. Tot timpul trebuie să fii atent, să pregăteşti terenul. Dacă ştii că la noapte vor fi minus 5 grade şi afară e ud, e normal că trebuie să fii preventiv să pui sare ca să eviţi producerea poleiului. Trebuie foarte bine monitorizată situaţia. Nu mă plâng de chestia asta", a spus edilul.



Dinu Birtoc estimează că se face o economie de cel puţin 150.000 de lei pe an.



"Sunt o groază de bani pe care îi arunci în drum. Noi avem utilajele, plătim doar consumul de motorină şi ne rămân bănuţii. Aşa ne gospodărim. Cei care îşi permit să contracteze firme... acolo sunt bani grei. Şi noi am avut în urmă cu vreo 3-4 ani cu firmă şi ne-a stors de bănuţi. Ei fac contract pe oră, trebuie să le plăteşti. Poţi să economiseşti, un contract este 150.000, poate 200.000 de lei, eu cheltui motorină poate de 2.000 - 5.000 de lei, rămân câţiva bani la buget, nu? Nu o fac neapărat din obligaţie, o fac şi din plăcere", a spus Birtoc.

