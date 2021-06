Un polițist dezvăluie cum li s-a spus să ÎMPUȘTE protestatarii

Mai mulţi foşti agenţi de poliţie din Myanmar au povestit într-un interviu şi sub protecţia anonimatului cum li s-a ordonat să împuşte protestatarii.

Acum dezertori, foştii agenţi vor să lupte chiar împotriva foştilor angajatori. Aceştia au explicat într-un interviu sub protecţia anonimatului pentru Sky.com cum li s-a ordonat să împuşte protestatari după lovitura de stat.

"Ni s-a spus că putem împuşca protestatarii dacă se adună în grupuri mai mari de cinci persoane. Îi puteam aresta şi îi puteam împuşca. Ni s-a ordonat să tragem, dar nu am putut să facem asta", a declarat unul dintre agenţi.

Acuzaţiile arată, astfel, că afirmaţiile protestatarilor privind încălcarea drepturilor omului după lovitura de stat din februarie. De altfel, forţele de securitate din Myanmar au fost acuzate de Amnesty International de atacuri premeditate asupra protestatarilor paşnici, de execuţii extrajudiciare, dar şi de folosirea muniţiei în zone urbane.

"Aveam prieteni care spuneau că dacă vor împuşca protestatari, vor fi promovaţi şi vor fi lăudaţi pentru curajul lor de a urma ordinele juntei. Erau promovaţi la locotenent, de la caporal la sergent. Toţi cei care au împuşcat protestatari au fost promovaţi, din ce ştiu eu", a mai spus un fost agent.

Fost soldat, poveste similară

"Soldaţii şi poliţia fac abuzuri extrem de grave acum la ordinul lui Min Aung Hlaing, şeful juntei. Ni s-a spus să tragem, că e un ordin. Dacă nu urmam ordinul, eram pedepsiţi", a declarat soldatul, care a recunoscut şi că forţele de ordine se fac vinovate şi de abuzuri sexuale asupra protestatarilor.

"Oamenii spun că soldaţii sunt precum câinii şi îi acuză de violuri. Au dreptate. Am văzut astfel de scene. Nu am fost implicat, dar am văzut soldaţi care luau femeile şi le violau. Se întâmplă astfel de lucruri, da!", a mai explicat el.

Cel puţin 840 de oameni au fost împuşcaţi din luna februarie până acum, mulţi dintre ei de către forţele juntei.

Acuzaţii aduse liderului răsturnat

Lidera răsturnată de la putere din Myanmar, Aung San Suu Kyi, se va confrunta cu noi acuzații de corupție din partea generalilor care au preluat puterea în Myanmar în luna februarie, în timp ce protestatarii care luptau pentru restabilirea democrației se confruntă cu o izolare tot mai mare, deoarece rețelele mobile au fost blocate. De asemenea, avocatul lui Aung San Suu Kyi respinge drept afirmații „neîntemeiate” acuzele că a luat 550.000 de dolari de la un dezvoltator imobiliar.

Totodată, Aung San Suu Kyi, în vârstă de 75 de ani, care a fost arestată împreună cu alți asistenți de top după ce armata a preluat controlul asupra țării, a fost deja acuzată că deține walkie-talkie-uri fără licență și că a încălcat restricțiile coronavirusului.