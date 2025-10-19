Un nou incident grav: Explozie puternică la o centrală termică în Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital

Seria incidentelor grave produse în ultimele zile continuă. După deflagrațiile din București, zona Rahova, și Bistrița, o altă explozie puternică a avut loc duminică într-o locuință din comuna Ulmi, județul Dâmbovița. Potrivit pompierilor, totul ar fi fost provocat de o defecțiune la centrala termică din bucătăria casei.

La fața locului au fost mobilizate de urgență trei autospeciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Târgoviște. Două persoane aflate în interior, un bărbat de 49 de ani și o femeie de 51 de ani, au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Deflagrația nu a provocat incendiu

„Două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani şi o femeie de 51 de ani, conştiente, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, au transmis reprezentanții ISU Dâmboviţa.

Deflagrația nu a provocat incendiu, iar structura clădirii a rămas intactă, au mai precizat pompierii, notează Pro TV.