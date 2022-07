Un jucător de la Rapid, văzut de Daniel Niculae "cel mai bun din România în acest sezon"

”Alex Ioniţă în acest sezon va fi un cu totul alt jucător. Cred şi îmi doresc să fie cel mai bun sezon din cariera sa, pentru că e un băiat de mare caracter, cu nişte calităţi care sunt, din păcate, pe cale de dispariţie din fotbalul românesc.

S-a întors acasă, e în marea familie a Rapidului şi nu are cum să nu devină cel mai bun fotbalist din România în acest sezon. (n.r. e pariul tău?) Nu e niciun pariu, o să fie o certitudine.

(n.r. va ajunge din nou şi la naţională?) Sunt ferm convins. Dacă se va antrena cum a făcut-o şi sezonul trecut, şi în această perioadă înaintea începerii campionatului şi va continua pe această linie ascendentă, sunt ferm convins că va ajunge la echipa naţională", a declarat Daniel Niculae la Orange Sport.

Rapid merge la victorie în partida cu U Craiova. Mutu îi ironizează pe olteni: „Suntem mai puternici ca Vllaznia Shkoder”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să câştige partida din deplasare cu Universitatea Craiova, el subliniind că formaţia sa este mult mai puternică decât Vllaznia Shkoder, adversara grupării alb-albastre din turul 2 preliminar al Europa Conference League.

"Ne aşteaptă un meci extrem de complicat, cu o echipă puternică, mai ales atunci când joacă acasă. Craiova este o echipă importantă care în ultimii ani a terminat în primele trei mai tot timpul şi mereu are ca obiectiv titlul. Aşa că trebuie să ne aşteptăm la un meci dificil. Dar noi suntem pregătiţi şi mergem la victorie ca la orice meci. Aseară Craiova a făcut poate cel mai bun meci al ei din actualul sezon (n.r. - cu Vllaznia Shkoder, câştigat cu 3-0). Nu ştiu dacă vor fi mai obosiţi, dar e clar că vor avea moralul mai bun. Însă eu cred că suntem mult mai puternici decât echipa pe care au întâlnit-o ei aseară (n.r. - Vllaznia Shkoder)", a spus tehnicianul.



"Cu o victorie duminică încrederea în forţele noastre ar fi şi mai mare, pentru că Universitatea e o echipă care se bate la titlu an de an. Dar calificarea în play-off se rezolvă cu echipele mai mici, care îţi pot pune probleme când te relaxezi. Iar Rapid în istoria sa a avut probleme cu echipele mici în general, nu cu cele mari. Deci aici trebuie să lucrăm, să avem constanţă în evoluţii. Campionatul acesta pare mai puternic, sperăm ca şi jocurile să fie pe măsură din punctul de vedere al spectacolului", a adăugat el.



Mutu se aşteaptă la un duel interesant din punct de vedere tactic cu Laszlo Balint.



"Craiova are lot numeros şi calitativ pentru a înlocui jucătorii care au evoluat aseară în Conference League. Nu mă bazez pe faptul că ar fi obosiţi, ci pe forţa noastră interioară, pe faptul că venim şi noi după o victorie importantă, aşa cum vin şi ei. Eu cred în forţa băieţilor şi în atitudinea pe care o vor arăta duminică. Îl cunosc pe Laszlo Balint, e normal ca încet-încet să încerce să-şi aplice filosofia şi ideile de joc. Aşa că mă aştept la un meci tactic", a menţionat Adrian Mutu. VEZI AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News