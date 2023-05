Un iPhone ar apărea într-o pictură din 1882. Unii spun că este o dovadă a călătoriei în timp - Foto în articol

O pictură din secolul al XIX-lea a provocat teorii despre călătorii în timp, după ce unii au afirmat că în ea apare apare un iPhone. Tabloul "Logodna lui Burns și a Mariei Highland", finalizat în jurul anului 1882 de R. Josey și James Archer, îl înfățișează pe celebrul poet scoțian Robert Burns și pe iubita sa, Mary Campbell, scrie Daily Star.

Pictura îi arată pe cei doi stând pe malul râului Ayr, privindu-se unul pe celălalt, amândoi ținându-se de un obiect dreptunghiular de culoare închisă, cu colțuri rotunjite care, potrivit unora, ar semăna cu iPhone. Această pictură i-a făcut pe iubitorii de artă să reflecteze, unii punând sub semnul întrebării dacă poetul scoțian ar fi putu avea capacitatea de a călători în timp, având în vedere că pictura a fost realizată cu 125 de ani înaintea apariției celebrului smartphone.

Ce ar fi, de fapt, obiectul din imagine

Dacă și pe tine pictura te-a convins că ar putea fi vorba despre o călătorie în timp, află că în spatele obiectului misterios poate exista o explicație simplă.



Burns și iubit sa s-au întâlnit pentru a-și declara planurile de a se căsători peste râul de vest al Scoției în 1786 și au marcat această ocazie cu o tradiție veche scoțiană - prin schimbul de Biblii peste un pârâu curgător. Așadar, se pare că misteriosul dreptunghi negru poate fi, de fapt, o biblie, și nu o dovadă a existenței călătoriilor în timp.

Totuși, nu este prima dată când unii au impresia că pe tabloruile vechi apar smartphone-uri. La începutul acestei luni, Daily Star a raportat că iubitorii de artă au văzut ceea ce părea a fi un iPhone într-un tablou de acum aproape 90 de ani.



Umberto Romano a pictat Mr Pynchon And The Settlement Of Springfield în 1937, cu aproximativ 70 de ani înainte de lansarea primei ediții a smartphone-ului Apple. Se întâmpla cu mult înainte ca majoritatea oamenilor să aibă un telefon mobil, așa că, din păcate, s-ar putea să nu știm niciodată ce apare, de fapt, în acea pictură.

Totuși, unii insistă că pot vedea un bărbat în colțul din dreapta jos al picturii, ținând în mână un telefon. Alții în schimb au spus că ar putea fi vorba despre un cuțit sau o oglindă.

