Un grup paramilitar din Ucraina a trecut granița în Rusia. Lupte în regiunea Belgorod / video+foto

Au apărut rapoarte că un grup paramilitar aliat ucrainean a trecut granița în regiunea rusă Belgorod și că luptele sunt în prezent în desfășurare, potrivit Sky News.

Legiunea „Libertății Rusiei” este formată din etnici ruși care se opun regimului lui Vladimir Putin și invaziei în Ucraina.

O declarație postată pe contul de Telegram al deputatului ucrainean Yuriy Mysiagin spune:

„În acest moment, Legiunea „Libertatea Rusiei” desfășoară operațiuni de asalt pe teritoriul regiunii Belgorod a Federației Ruse. Nu există soldați răniți sau morți, totul decurge conform planului”, a scris el.

O postare separată pe un canal Telegram care se pretinde a fi condus de legiune a adăugat:

„Continuăm să curățăm casa noastră de murdăria lui Putin. Există o bătălie, vor urma toate detaliile”, a precizat Legiunea „Libertatea Rusiei”.

„Pentru Rusia! Pentru libertate!”, au mai transmis cei din grupul paramilitar.

CITEȘTE ȘI - Rusia crește bugetul pentru apărare în 2024 cu aproape 70%

Belgorod/ Bilhorod PR ❗

It's loud again ???????? today.

According to Gladkov: In the Grayvoronsky urban district, air defense system worked. “An aircraft-type UAV was shot down near the village of Sankovo. According to preliminary data, there are traditionally no casualties or… pic.twitter.com/KES3Y7C6Db — LX (@LXSummer1) September 26, 2023

Belgorod/ Bilhorod PR ❗

Shebekinsky District

Bavovna ????????????????????

Today, something is on fire. No further details. pic.twitter.com/nKcjT3h263 — LX (@LXSummer1) September 28, 2023

BREAKING:



The Ukraine-allied “Freedom of Russia Legion” made up of ethnic Russians, announces that it has crossed the border from Ukraine and entered the Russian Belgorod region.



Battles against the Russian Army are underway. pic.twitter.com/RGuDJaNg6E — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023

The Legion “Freedom of Russia” stated that it is fighting in the territory of the Bilgorod People Republic



???? “We inform you that our groups are now working in the Belgorod region.



There are no wounded or dead among the Legionnaires, we are working according to plan. Leave the… pic.twitter.com/67OaZ95lBh — Cloooud |???????? (@GloOouD) September 28, 2023

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News