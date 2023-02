Un grup de investitori din Arabia Saudită vrea să cumpere clubul Manchester United

Investitori din Arabia Saudită ar putea face o ofertă de cumpărare a clubului englez de fotbal Manchester United, pus în vânzare la finele lunii noiembrie de proprietarii săi americani, familia Glazer, a anunţat vineri cotidianul The Telegraph, citat de AFP.



Publicaţia britanică scrie că "mai multe grupuri private din Riad au solicitat informaţii oficiale" de la banca americană Raine, desemnată de familia Glazer să se ocupe de vânzarea clubului.



"Rămâne de văzut dacă Arabia Saudită va depune într-adevăr o ofertă", mai scrie The Telegraph, "dar intermediarii care acţionează în numele mai multor grupuri din ţară s-au înscris pentru a avea acces la documentele legate de vânzare", adaugă ziarul.



În timp ce miliardarul britanic Jim Ratcliffe, proprietarul grupului petrochimic Ineos şi al cluburilor OGC Nice şi Lausanne, este singurul care s-a declarat public interesat de cumpărarea clubului Manchester United, The Telegraph susţine ca mai multe "oferte detaliate au fost deja primite de familia Glazer", în special de la Qatar.



Actualii proprietari, care sper să încheie tranzacţia înainte de finele lunii aprilie, ar prefera o vânzare completă, dar nu exclud nici o vânzare parţială sau chiar minoritară.



Fondul suveran PIF din Arabia Saudită a cumpărat clubul Newcastle United în octombrie 2021, pentru puţin peste 350 de milioane de euro.



În cazul unei preluări, un proprietar suspectat că ar putea deţine un alt club trebuie să dovedească Uniunii europene de fotbal (UEFA) că cele două echipe sunt conduse de entităţi separate, pentru a fi autorizate să joace în competiţiile europene.



Evaluat la peste 4 miliarde de euro, Manchester United ar putea doborî recordul pentru cea mai importantă vânzare a unui club sportiv, scrie Agerpres.

