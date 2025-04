Un fost căpitan al naționalei Franței debutează în circuitul artelor marţiale mixte

Fostul fotbalist Patrice Evra va debuta, în luna mai, în artele marţiale mixte (MMA), a anunţat, vineri, Liga Luptătorilor Profesionişti (PFL), iar francezul a avansat chiar numele fostului său adversar Luis Suarez drept primul oponent pe care l-ar dori în cuşcă, relatează Reuters și Agerpres.



Evra, care s-a retras din fotbal în 2019 din postura de căpitan al naţionalei Franţei şi a jucat pentru Manchester United, Juventus Torino şi AS Monaco, se antrenează din 2016 şi prima sa luptă va avea loc în evenimentul PFL Europe Paris la data de 23 mai, la Accor Arena.



Oponentul său nu a fost însă dezvăluit, dar fostul fundaş, în vârstă de 43 de ani, cunoscut pentru agresivitatea sa, stilul tenace de pe teren, a venit cu propria sa idee inedită.



Mă pregătesc oficial pentru primul meu meci din PFL Europe. Ei îmi vor alege adversarul, a transmis Evra pe o reţea de socializare.



M-au întrebat pe cine vreau să înfrunt. Am spus: Luis Suarez. Voi plăti din buzunarul meu. El poate şi să mă muşte, a mai comunicat Evra.



Suarez, fostul internaţional uruguayan care joacă pentru Inter Miami, a muşcat oponenţi pe terenul de fotbal în trei ocazii diferite, incluzând pe italianul Giorgio Chiellini la Cupa Mondială din 2014.



Deşi Suarez nu a arătat înclinaţie pentru MMA, el şi Evra sunt inamici vechi. În 2011, în timp ce era la Liverpool, Suarez a fost suspendat opt meciuri pentru că a folosit limbaj rasist împotriva jucătorului francez, care juca la Manchester United în acel moment.



Suntem foarte entuziasmaţi să îl avem pe superstarul care este Patrice Evra care va lupta sub blazonul PFL în timp ce toţi aşteptăm lupte bune şi să facem istorie, a transmis directorul executiv al PFL, Pete Murray, într-o declaraţie.



Nu pot spune cât de entuziasmat a fost Patrice să pună aceste lucruri împreună, dar cred că veţi vedea acest lucru la Accor Arena. Paris, venim să facem o altă seară istorică în MMA, nu lipsiţi, a mai transmis Murray.

