Un copil de un an a murit după ce mama lui l-a scăpat de la balcon, în Orăștie / Foto: Pixabay

Caz șocant în Orăștie. Un copil de un an a murit după ce mama lui l-a scăpat de la balcon.

O femeie din Orăștie şi-ar fi scăpat copilul de un an şi zece luni pe fereastră, de la etajul patru. Copilul a murit imediat în urma impactului violent, transmite Realitatea Plus.

„La faţa locului a fost trimis un echipaj de Ambulanţă, care a găsit minorul în stop cardio respirator, cu multiple leziuni grave la nivelul capului. Au fost efectuate manevre de resuscitare, iar copilul a fost transportat de urgenţă la spitalul din Orăştie, unde resuscitarea a mai continuat pentru încă aproximativ o oră. Din păcate, victima nu a supravieţuit”, a precizat dr. Călin Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara.

Mama copilului va fi cercetată acum penal pentru neatenție.

Tragedia, la doar o zi după ce 1 an și patru luni a căzut tot de la balconul locuinței, în Petroșani

Tragedia de la Orăștie se întâmplă la doar o zi după ce un alt copil, de un an și patru luni ,a ajuns la spital în stare gravă după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc, în Petroșani.

Băiețelul a avut noroc cu o copertină aflată la parterul clădirii, care a amortizat căzătura, relatează Pro TV. Totul s-ar fi întâmplat atunci când micuțul era împreună cu mama sa, în bucătărie. Tânăra îi pregătea mâncarea, așa că l-a pus pe un scăunel, să fie aproape de ea. Numai că, în acel moment, băiețelul de numai un an și patru luni s-a cățărat și a ajuns la geam.

„S-o urcat pe o mașinuță, are o mașinuță din aia electrică. S-o urcat pe ea, niciodată nu s-a urcat la geam. Era la un metru de ea, doar că era după colț, atât, și eu eram dincolo, în cameră, că o fost cu mine, s-o jucat cu mine”, a spus tatăl copilului.

„Se mai urca pe măsuța lui și chiar o luasem de acolo, astăzi, și chiar spuneam că trebuie să facem ceva. Îi curățam măsuța, să îl pun la masă. Efectiv, eram lângă el, doar că era în balcon. Bucătăria e cu balcon cu tot”, a mărturisit mama micuțului.

Pentru ca starea copilului s-a înrăutăţit, medicii au luat decizia să îl transporte cu un elicoper la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Și în acest caz polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News