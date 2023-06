Un cântec inedit al trupei Beatles, care recurge la inteligenţa artificială pentru a recrea vocea lui John Lennon, va fi lansat în 2023

Într-un interviu difuzat marţi de BBC, muzicianul legendarei trupe din Liverpool, care urmează să împlinească 81 de ani, a dezvăluit faptul că vocea lui Lennon a fost extrasă de pe o casetă veche şi separată de acompaniamentul muzical pentru a realiza acest nou cântec.

'Am făcut ceea ce va fi ultima înregistrare Beatles, a fost un demo cu John pe baza căruia am lucrat', a explicat Paul McCartney. 'Tocmai l-am terminat şi va ieşi anul acesta', a mai zis McCartney.

'Am reuşit să extragem vocea lui John şi să o purificăm graţie IA pentru a mixa înregistrarea', a continuat el. În aprilie 1970, la şase luni după lansarea albumului 'Abbey Road' şi cu o lună înainte de cea a 'Let it Be', trupa şi-a anunţat despărţire. În cei zece ani în care au cântat împreună, ei au lansat 14 albume bestseller, au vândut circa un miliard de discuri şi au apărut în mai multe filme.

Recent, inteligența artificială a explodat la nivel mondial. Această revoluție tehnologică a atras atât laude, cât mai ales critici, mulți fiind sceptici cu privire la problemele de etică pe care le presupune utilizarea AI.

Manuela Grazina, profesor la Facultatea de Medicină Laboratorul de Genetică Biochimică din cadrul Universității din Coimbra, Portugalia, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru DC News, care sunt avantajele utilizării inteligenței artificiale în căutarea unor soluții utile pentru cetățeni.

„Pe viitor, AI-ul ar putea ajuta. Aș spune că nu este vorba de inteligență, ci de algoritmi informatici care ne pot ajuta să analizăm datele mai detaliat și să anticipăm și să prevenim anumite pericole. Atrag atenția și că utilizarea excesivă poate fi, de asemenea, o problemă.

Este vorba de un software foarte eficient pe care îl putem folosi în armonie cu inteligența umană. E necesar să ne folosim de AI, pentru că permite analiza unui număr imens de date pe care nu le putem gestiona atât de bine. Din acele date pe care le integrăm, de exemplu, din genetică, epigenetică, biochimie, neurochimie, psihologie etc. putem obține modele care să permită realizarea de algoritmi și apoi să le folosim în favoarea oamenilor.

În caz contrar, dacă inteligența artificială este folosită greșit, putem ajunge la concluzii greșite. Desigur, dacă folosim dispozitive bazate pe AI în școli, de exemplu, pentru predare și educație, s-ar putea să ajungem la dependență de dispozitive digitale și așa mai departe. Așa că trebuie să fim foarte atenți în perioada ce urmează la aceste lucruri“, a explicat Manuela Grazina.

Reuven Zimlichman: Inteligența artificială are și părți întunecate pe care nu le cunoaștem pe deplin

Profesorul Reuven Zimlichman, șeful Departamentului de Medicină și al Institutul de hipertensiune de la Centrul Medical E. Wolfson din Israel, director al Institutului de Cercetare la Facultatea de Medicină Sackler, Universitatea Tel-Aviv, a vorbit, la rândul său, despre avantajele inteligenței artificială în găsirea unor soluții pentru dependențe, de pildă, dar, totodată, a atras atenția și asupra lucrurilor mai puțin știute despre AI și a faptului că este ceva nou ce necesită o atenție sporită din partea comunității științifice.

„Cred că inteligența artificială este abia la început și cred că sunt multe aspecte pe care astăzi nu le cunoaștem. Vor apărea multiple probleme cu utilizarea necorespunzătoare a AI cu privire la informațiile cu caracter personal ale oamenilor, precum punctele slabe, punctele forte și, de asemenea, alte pericole pe care le vom cunoaște în viitor.

Cu toate acestea, AI poate fi folosit și într-un mod pozitiv. Inteligența artificială ne poate ajuta să culegem informații, să tragem concluzii de la populații mari și să obținem sprijin în efortul nostru de a rezolva probleme. Dependența de țigări, alcool, droguri etc poate fi rezolvată, în viitor, cu ajutorul inteligenței artificiale. Din acest punct de vedere, sunt sigur că va ajuta. Reiterez însă că există și părți întunecate pe care nu le cunoaștem pe deplin astăzi“, a spus Reuven Zimlichman.

