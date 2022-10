Un bărbat din Maramureș consumă cât curent vrea fără niciun ban. Trucul care îl scutește de facturile uriașe la energie

Un bărbat din Maramureș a găsit o soluție pentru a scăpa de facturile mari la energie. Acesta a transformat o moară de porumb veche de peste 100 de ani într-o sursă de curent electric. Prin curtea gospodăriei sale din Vadu Izei trece un pârâu în care lumea din sat își spală hainele şi covoarele.

"Moara datează de prin 1886. După ce m-am căsătorit, am găsit actele cu instalaţia hidromecanică a moşului lui socru şi am dorit să am şi o moară", a povestit Mihai Bledea, proprietarul morii.

Atunci când oamenii au încetat să mai ducă porumbul la măcinat, maramureșeanul n-a vrut să lase moara în ruină și a transformat-o, montând mai multe elemente moderne. În acest fel, cu ajutorul apei, el a ajuns să o folosească pentru a produce energie electrică, scrie Realitatea.net.

"Dacă cobor pârâul mai jos, atunci apa trece peste roată şi nu mai angrenează. Dacă ridic apa spre roată, am axul intermediar şi am nevoie să îmi scot 3.000 de rotații pe minut", a declarat maramureșeanul inventiv.

Invenția sa îl scutește acum de facturile uriașe la energie. Mihai Bledea povestește că moara modificată produce şapte kilowați, în timp ce în gospodărie consumă doar patru kilowați. Vecinii se gândesc acum să îi urmeze exemplul.

Cinci sfaturi simple ca să economisiți bani la facturi

Ionuț Georgescu, expert în economie circulară, a explicat în cadrul emisiunii iBani de la Pro TV cum putem economisi bani la facturi, în contextul actualei crize energetice. În primul rând, expertul recomandă să începem cu gesturile mici, de exemplu să ne uităm la modul în care ne spălăm pe dinți dimineața și să închidem apa în timp ce ne spălăm, dacă nu am făcut-o deja. Este recomandat să fie limitat și timpul petrecut la duș. Alte cinci sfaturi pentru a economisi la facturile la gaze și electricitate sunt:

1. Reducerea temperaturii interioare cu 1-2 grade. Facturi mai mici cu până la 7%.

2. Schimbarea becurilor. Becurile LED consumă de 7 ori mai puțin.

3. Repararea ușilor și a geamurilor neetanșe. Până la 15% din căldură se pierde prin astfel de locuri.

4. Scoaterea aparatelor din priză atunci când nu le folosim. Consumul poate fi redus cu până la 10%.

5. Spălarea rufelor la temperaturi scăzute. Reducerea consumului mașinii de spălat poate fi redus cu până la 40%.

Cum să economisești curent electric pentru a te încadra în cei 255 de kilowaţi

Nu este greu să treci peste consumul celor 255 de kilowaţi lunar la energie electrică, prag unde se află plafonul impus de Guvern, ca să beneficiezi de reducere. Andrei Orban, specialist în energie, a explicat cum ne putem încadra în consumul celor 255 de kWh şi cum putem reduce consumul lunar în casă, scrie Ziarul de Iași. Toată lumea are un frigider, iar acest aparat consumă circa 42 kWh, consum mediu pe lună. O mașină de spălat vase înseamnă cam 18 kWh pe factură. Sunt puțini cei care știu că o plită electrică face gaură mare în consum. Ar trebui chiar să renunțăm la ea, spun specialiştii: 120 de kilowați lunar. Cuptorul electric, cel pe care mai toată lumea îl are, consumă în medie 66 de kilowați. Vezi mai mult AICI.

