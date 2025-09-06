Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false

Un tânăr de 24 de ani, condamnat pentru tentativă de omor, a fost prins pe Aeroportul Iași încercând să intre în țară cu documente false.

Un tânăr de 24 de ani, originar din Vaslui și condamnat pentru tentativă de omor calificat, a fost prins vineri pe Aeroportul Internațional Iași, imediat după ce a coborât dintr-un zbor venit din Marea Britanie.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Iași au fost alertați de colegii de la Poliția de Frontieră despre prezența unei persoane care încercase să se legitimeze cu documente false la sosirea pe aeroport.

Tânărul a fost preluat imediat de autorități și dus în custodia Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași

"Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui, şi s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat. Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi", se arată în comunicat.

Tânărul a fost preluat imediat de autorități și dus în custodia Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași, urmând să-și execute pedeapsa pentru fapta gravă comisă anterior. Incidentul a scos în evidență vigilența polițiștilor de frontieră și colaborarea rapidă cu structurile de poliție specializate în transporturi, conform Agerpres.

