Data publicării:

Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/,
Sursa foto: https://www.freepik.com/,

Un tânăr de 24 de ani, condamnat pentru tentativă de omor, a fost prins pe Aeroportul Iași încercând să intre în țară cu documente false.

Un tânăr de 24 de ani, originar din Vaslui și condamnat pentru tentativă de omor calificat, a fost prins vineri pe Aeroportul Internațional Iași, imediat după ce a coborât dintr-un zbor venit din Marea Britanie.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Iași au fost alertați de colegii de la Poliția de Frontieră despre prezența unei persoane care încercase să se legitimeze cu documente false la sosirea pe aeroport.

Tânărul a fost preluat imediat de autorități și dus în custodia Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași

"Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui, şi s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat. Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi", se arată în comunicat.

Tânărul a fost preluat imediat de autorități și dus în custodia Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași, urmând să-și execute pedeapsa pentru fapta gravă comisă anterior. Incidentul a scos în evidență vigilența polițiștilor de frontieră și colaborarea rapidă cu structurile de poliție specializate în transporturi, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false
06 sep 2025, 21:48
Un copil, răpit din București de sub ochii mamei, a fost dus în Italia de tatăl său, fost militar american. Operațiunea l-a costat 40.000 de euro
04 sep 2025, 18:36
Judecătorii ÎCCJ sesizează CCR pe modificarea legii pensiilor magistraților
04 sep 2025, 16:58
DNA a reținut cinci persoane în dosarul mașinilor second-hand de lux. Fraudă din TVA de peste 96 de milioane de lei
04 sep 2025, 16:53
Decizia Curții de Justiție a UE care schimbă regulile extrădării între statele membre
04 sep 2025, 16:36
ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale
04 sep 2025, 14:19
ParintiSiPitici.ro
Abilitățile pe care profesorii se așteaptă să le vadă la elevi încă din prima zi de școală
06 sep 2025, 20:01
DNA, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei. Precizările procurorilor
03 sep 2025, 09:44
Mamă și bebeluș de cinci luni, de negăsit de o săptămână. Poliția a început căutările
02 sep 2025, 23:38
Marian Vanghelie neagă că ar fi agresat-o pe Oana Mizil: Nici nu era acasă. M-am certat cu soacră-mea
02 sep 2025, 20:06
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministrul Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție și pe mama acesteia
01 sep 2025, 19:18
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
01 sep 2025, 17:19
Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor
28 aug 2025, 11:56
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
26 aug 2025, 16:16
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Cele mai noi știri
acum 13 minute
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
acum 19 minute
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false
acum 43 de minute
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
acum 1 ora 13 minute
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
acum 1 ora 14 minute
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
acum 1 ora 27 minute
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
acum 2 ore 18 minute
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
acum 2 ore 20 minute
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel