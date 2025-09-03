Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână

Un aeroport din România a eliminat limita de 100 ml la bagajele de mână.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a devenit primul din România care a ridicat restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor. Începând de astăzi, 3 septembrie, călătorii au putut transporta cantități de lichide mai mari de 100 ml în bagajele de mână.

"Începând cu data de 03 septembrie 2025 vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj. Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maxim 2 litri.

Această decizie a fost posibilă ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internațional Cluj în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul S.R.I. și cu producătorul echipamentelor achiziționate de aeroport.

Echipamente de securitate achiziționate din fonduri europene

„Aeroportul Internațional Cluj reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale Județului Cluj, iar scopul nostru este de a oferi pasagerilor facilități și servicii de cea mai bună calitate, astfel încât călătoria acestora să fie o experiență nu doar plăcută, ci și facilă și sigură. Ridicarea restricțiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură așteptată de pasageri. Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internațional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, siguranța și securitatea pasagerilor”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliul Județean Cluj.

„Ne bucurăm că putem să venim cu vești bune pentru pasagerii noștri, care nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele la controlul de securitate și vor putea transporta lichide în recipiente de 2 litri. Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecția explozibililor din lichide și a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerințelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricțiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea”, a spus David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

„Ridicarea restricțiilor privind transportul lichidelor demonstrează încă o dată angajamentul ferm al managementului aeroportului de a oferi cât mai multe facilități pentru pasageri. Aeroportul Internațional Cluj a achiziționat echipamentele de securitate în anul 2024 din fonduri europene, în cadrul proiectului „Extindere terminal pasageri plecări pe latura de Nord”, a declarat Viorel Federiga, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj este primul aeroport regional al țării, cu un trafic de peste 3,2 milioane de pasageri înregistrat în anul 2024, iar pentru anul 2025, estimările arată că traficul va ajunge la 3,4 milioane", se arată într-un comunicat de presă transmis de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

