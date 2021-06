Un bărbat a turnat noroi pe o profesoară care i-ar fi cerut șpagă fiului său

Tatăl unui absolvent al Colegiului de Medicină din Noua Suliță, Ucraina, Dmitro Korniy, a turnat noroi pe o profesoară. Potrivit acestuia, ea a cerut să i se ofere mită pentru examen, așa că „el nu știa cum să facă altfel”. Profesoara spune că nu a cerut bani.

Într-un comentariu pentru audiovizualul public UA Bucovina, fiul bărbatului Serhii Korniy a spus că profesoara, la o întâlnire, a spus să plătească 300 de euro pentru ca „totul să fie în regulă cu examenul”. El spune că nu a dat mită. În cele din urmă, nu a susținut examenul.

"Am aflat că fiul meu nu a susținut examenul cu o zi înainte de absolvire. Să torn noroi pe profesoară a fost o acțiune intolerantă, dar nu știam cum să fac altfel. Sunt convins că pentru învățământ nu trebuie de dat mită", spune Dmitro Korniy .

„Mi-e foarte teamă pentru familia mea și pentru sănătatea mea, așa că am apelat la poliție”, spune profesoara.

Pe 26 iunie, poliția a deschis o anchetă penală pentru huliganism. Bărbatul riscă până la patru ani de închisoare. Anterior, în cazul bărbatului au mai fost deschise anchete penale pentru huliganismul din partea sa, potrivit Bucpress.

Shirley Șerban, profesoară în Noua Zeelandă, căsătorită cu un român, virală pe rețelele sociale

Shirley Șerban, profesoară în Noua Zeelandă, căsătorită cu un român, a devenit celebră pe rețelele de socializare după ce a postat pe YouTube o parodie muzicală în contextul Covid-19.

Videoclipul prezintă o reinterpretare a clasicului Sunet al muzicii / The Sound of Music în varianta Do Re Mi Covid-19. Scena în cauză este cea în care Julie Andrews cântă copiilor de pe pajiște Do A Deer.

Versurile au fost modificate cu mesajul respectării lockdown-ului în contextul pandemic Covid-19. Parodia a fost încărcată pe YouTube în martie 2020 atunci când Noua Zeelandă a intrat în lockdown și a ajuns la 3 milioane de vizualizări în doar 3 zile. La momentul scrierii acestui material, clipul are peste 11 milioane 500 de mii de vizualizări (vezi video AICI).