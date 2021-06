Videoclipul prezintă o reinterpretare a clasicului Sunet al muzicii / The Sound of Music în varianta Do Re Mi Covid-19. Scena în cauză este cea în care Julie Andrews cântă copiilor de pe pajiște Do A Deer.

Versurile au fost modificate cu mesajul respectării lockdown-ului în contextul pandemic Covid-19. Parodia a fost încărcată pe YouTube în martie 2020 atunci când Noua Zeelandă a intrat în lockdown și a ajuns la 3 milioane de vizualizări în doar 3 zile. La momentul scrierii acestui material, clipul are peste 11 milioane 500 de mii de vizualizări.

VIDEO

DC News a contactat-o pe Shirley Șerban și i-a adresat câteva întrebări despre activitatea sa virală de pe YouTube, dar și percepția sa despre România și cum îi vede pe români.

DC News: Cum ați descrie România în câteva cuvinte? Ce cunoașteți despre România / români?

'Iubesc România! Oamenii sunt generoși, iar țara este frumoasă, dar, mai ales, trebuie să recunosc că IUBESC mâncarea și țuica! O diferență pe care am constatat-o, referitor la oameni, este că, aici, în Noua Zeelandă, oamenii se grăbesc să fie prietenoși cu străinii, însă, de multe ori, prietenia nu are profunzime. În România, oamenii sunt mai precauți la început, dar când ajungi să îi cunoști, vor face orice pentru tine.', a declarat Shirley.

DC News: Parodia Sound of Music a devenit virală în toată lumea? De unde a început totul?

'Am făcut melodia pentru distracție când am intrat pentru prima oară în lockdown în Noua Zeelandă. A fost o modalitate de a-mi îndepărta mintea de tot stresul. Consider că umorul ajută la punerea lucrurilor în perspectivă. Videoclipul era prea mare pentru a fi trimis unor prieteni și familiei, așa că l-am încărcat pe YouTube. Oamenilor le-a plăcut și l-au distribuit pe rețelele de socializare, iar de acolo a luat-o razna - peste 3 milioane de vizualizări în 3 zile!', a menționat Shirley.

DC News: Am văzut, pe canalul dvs. de YouTube, că aveți numeroase melodii-parodii. Ce doriți să transmiteți? De unde vă inspirați pentru tematică?



'Îmi place să îi ajut pe oameni. Doresc să îi fac să râdă, în mijlocul unor situații dificile și, fiind profesor, îmi place să promovez și lucruri pozitive. De asemenea, îmi place să mă uit la oameni și să mă inspir din lucruri care ne enervează pe mulți dintre noi, dar nu ne gândim să vorbim.', a declarat Shirley Șerban, pentru DC News.