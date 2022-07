Un bărbat a golit o sticlă de Jagermeister în 2 minute. Zece minute mai târziu era mort (Video în articol)

Bărbatul, care a rămas anonim, a băut întreaga sticlă de alcool de 35% înainte de a se prăbuși. Totul s-a întâmplat în Africa de Sud. El a participat la o provocare în care se testa cine poate bea o sticlă cel mai repede după ce grupul s-a oprit la un magazin de băuturi alcoolice din satul Mashamba, Limpopo.

Bărbatul, despre care se crede că are vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani, concura pentru un premiu în bani de nici 10 lire, scrie The Mirror.

O anchetă a fost deschisă cu privire la moartea acestuia. Imaginile îl arată pe cel care și-a pierdut viața când bea fără să se oprească, în timp ce alții din jurul lui aplaudă în timpul competiției periculoase. Videoclipul, care a devenit viral, îl arată apoi terminând sticla și legănându-se, sprijinit de un prieten. La scurt timp au fost chemate serviciile de urgență și a fost transportat de urgență la spital, unde a decedat.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9