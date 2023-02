Un autocar cu români s-a răsturnat în Slovenia. Trei oameni au murit. Ministrul Aurescu: În autocar se aflau 29 de cetățeni români- Video

Un autocar cu români s-a răsturnat în Slovenia. Trei oameni din autocar au murit, alte patru persoane au fost rănite. Autocarul trimis să continue drumul cu ceilalţi 22 de români a fost întors de autorităţile din Slovenia, pentru că se pare avea probleme tehnice şi el.

Bogdan Aurescu, ministru de Externe al României, a intervenit la Digi24 unde a spus că ”După cum cunoaşteţi, în autocar se aflau 29 pe cetăţeni români. Din păcate, trei dintre aceştia au decedat şi transmit şi pe această cale condoleanţe familiilor acestora, iar alţi patru au fost răniţi. Dintre cei patru, după ce au fost internaţi pentru îngrijiri medicale, doar trei au avut nevoie de astfel de îngrijiri şi sunt în afara oricărui pericol, iar ceilalţi 22 de cetăţeni au fost în siguranţă, le-au fost puse la dispoziţie alimente, băuturi calde şi urmau să fie preluați de un alt autocar a companiei de transport ca să-şi continue călătoria spre destinaţie. Eu am fost în legătură directă cu ambasadorul nostru la Ljubljana, am stat în legătură cu echipa care s-a deplasat la faţa locului şi am fost informat cu privire la eforturile pe care aceştia le-au depus pentru a acorda asistenţă. Nu au fost trimite solicitări suplimentare de sprijin din partea cetăţenilor români sau familiilor acestora, dar noi suntem gata să sprijinim în continuare toate eforturile care sunt necesare pentru ca cetăţenii români sa fie în siguranţă”.

Despre cei care au decedat, Bogdan Aurescu a dat asigurări că Ambasada României ajută la formalitățile de repatriere: ”Ambasada este dialog şi cu autorităţile slovene, şi cu cei care au fost implicaţi în accident, şi cu familiile acestora şi se va îndeplini procedura de repatriere, vom elibera certificatele de deces conform procedurilor şi competenţelor legale, iar, mă rog, firmele de asigurări se vor vor implica, de asemenea, aşa cum este firesc în astfel de cazuri”.

Vezi aici video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News