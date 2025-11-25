€ 5.0890
Un agent de circulație german a petrecut ani de zile jefuind aparatele de parcare și a devenit milionar în secret
Data actualizării: 17:13 25 Noi 2025 | Data publicării: 15:26 25 Noi 2025

Un agent de circulație german a petrecut ani de zile jefuind aparatele de parcare și a devenit milionar în secret
Autor: Alexandra Curtache

Plată parcare Foto: Unsplash
 

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, ar fi transformat aparatele de parcare ale orașului, pe care le golește de ani de zile ca parte a atribuțiilor sale de serviciu, în propriul „bancomat personal”, devenind astfel milionar în secret.

Potrivit poliției, agentul era responsabil cu golirea parcometrelor administrate de consiliul local din Kempten, însă în timpul a sute de colectări ar fi sustras o parte din încasări. Un judecător a emis mandate pentru 720 de furturi separate, iar anchetatorii încă numără prejudiciul real.

Bărbatul ar fi depus monedele în mai multe conturi bancare, generând în timp un flux neobișnuit de depozite în numerar. Acest lucru a declanșat o alertă importantă de spălare de bani, care a dus la deschiderea investigației, conform Daily Mail.

Soția agentului, arestată pentru complicitate

Și soția sa, în vârstă de 38 de ani, care avea acces la conturile bancare folosite pentru depozite, a fost arestată. Ea este suspectată că a știut despre proveniența banilor și că ar fi participat la ascunderea lor.

Escrocheria a ieșit la iveală abia în octombrie, deși există indicii că furturile ar fi avut loc de luni de zile, poate chiar de ani.

Municipalitatea renunță la parcometrele clasice

În urma scandalului, administrația locală din Kempten a accelerat implementarea sistemelor de plată a parcării prin smartphone.

Oficialii au recunoscut că vechile aparate s-au dovedit vulnerabile la abuzuri interne.

Nu este un caz izolat: scandalul „celor două tone de cafea” din Hamburg

Germania se confruntă în ultima perioadă cu mai multe cazuri de angajați care își jefuiesc angajatorii. La Hamburg, un bărbat de 31 de ani, angajat al unei companii de comercializare a cafelei, a fost arestat după ce polițiștii i-au descoperit aproximativ 500 kg de cafea furată în portbagaj.

O percheziție ulterioară în locuința sa și în două garaje închiriate a scos la iveală amploarea furtului: peste 1.900 kg de cafea, 20.000 de euro în numerar și un ceas de lux. Anchetatorii cred că prada provine direct din depozitele firmei și tratează cazul ca pe un furt deosebit de grav.

Autoritățile germane investighează acum dacă există un tipar mai larg de abuzuri comise de angajați cu acces la bunuri sau numerar, în contextul unor scandaluri care ridică semne de întrebare privind securitatea internă în instituții și companii.

