Udrea: Astăzi, copilul meu crește fără mamă, mâine poate copilul tău va fi determinat să își schimbe sexul la 8 ani

„Așa cum am precizat, nerespectarea deciziei CCR in cazul Gala Bute de catre chiar judecători ai celei mai inalte instante judecatoresti din tara, ICCJ, a dus nu doar la arestarea mea ilegala si a dat tonul haosului din justitie. Astazi s-a ajuns nu doar ca in zone diferite ale tarii, Curtile de Apel sa aiba pozitii diferite fata de Constitutie, unele respecatand deciziile Curtii Constitutionale, altele nu, dar chiar si in interiorul aceleiasi instante, vezi Curtea de Apel Bucuresti in cazurile... si Bogdan Oltean.

Mai rau, in cazul meu, nu doar ca aceeasi instanta, ICCJ, a refuzat sa aplice numai in Gala Bute, Decizia nr 685/2018 si sa rejudece dosarul, ci chiar aceeasi judecatori care o respecta in toate celelalte cazuri similare, la mine nu a tinut cont de ea. Si atunci, intrebarea este, ce justitie avem in Romania astazi?

E pe noroc, e ruleta ruseasca? E in functie de persoana, a celui judecat sau a celui care judeca, judecatorul, sau in functie de instanta de judecata? Nu mai exista nici o predictibilitate a actului de justitie, iar consecintele nu sunt doar colapsul in care ne aflam si subminarea statului de drept in tara noastra, ceea ce o face usor de subordonat intereselor economice straine. Ci, concret are consecinte dramatice asupra vietilor celor implicati, din incalcarea Deciziei CCR in Gala Bute, spre exemplu, niste oameni au ajuns ilegal in pușcărie, iar in cazul lui Rudel Obreja este vorba chiar de viata si moarte.

Pentru ca daca el nu ar fi fost ilegal arestat pe 7 aprilie, odata cu mine, poate boala crâncenă nu i s-ar fi declansat trei saptamani mai tarziu, sau, daca s-ar fi intamplat totusi, ar fi avut posibilitatea sa o descopere si sa se trateze imediat, nu dupa 4 luni.

Astazi încălcarea Constituției inseamna “doar” ca niste oameni au fost bagati ilegal in puscarie, maine insa poate ca niste judecatori vor decide impotriva Constitutiei si a Referendumului pentru familie, ca un copil poate fi adoptat de un cuplu homosexual, ca proprietatea privata este contrara intereselor UE, deci iti vor lua casa, ca resursele naturale ale României apartin de fapt Germaniei, asa cum deja o instanta a hotărât inchiderea minelor de carbuni si stoparea construirii unei Hidrocentrale din motive de lacuste si carabusi care trebuie protejați.

Astazi copilul meu creste fara mama, maine poate copilul tau va fi determinat sa isi schimbe sexul la 8 ani, astazi Rudel Obreja se lupta pentru viata lui, maine poate ne vom lupta cu totii dupa ce vom fi fost cobaii unor experimente cu noi vaccinuri si noi pandemii provocate. Nu uitați, somnul națiunii naște monștri!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea.

VEZI ȘI: În iunie 2018, Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu, însă a fugit la acea vreme din România, fiind depistată şi încarcerată în Costa Rica





De asemenea, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja a primit cinci ani de închisoare cu executare.



Celelalte pedepse în dosar au fost: Tudor Breazu (administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea) - 3 ani închisoare cu executare; Ştefan Lungu (fost consilier al Elenei Udrea) - un an şi şase luni cu suspendare; Gheorghe Nastasia (fost secretar general în Ministerul Dezvoltării) - 4 ani cu suspendare; Ana Maria Topoliceanu (fostă prietenă cu Elena Udrea şi fost director al Companiei Naţionale de Investiţii) - 3 ani cu suspendare, Dragoş Marius Botoroagă (administratorul unei firme) - 2 ani şi 6 luni cu suspendare.



Udrea a mai fost obligată atunci să plătească aproape 3 milioane de euro, respectiv 8.116.800 lei cu titlu de despăgubiri civile, către Autoritatea Naţională pentru Turism şi să achite 600.000 euro către martorul Corin Boian şi 300.000 euro către martorul Adrian Gărdean. În plus, instanţa a dispus confiscarea în folosul statului de la Udrea a sumelor de 695.367 lei şi 296.076 lei.



Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.



Ulterior, în decembrie 2018, Curtea Constituţională a decis că nu a fost respectată legea atunci când au fost constituite completurile de 5 judecători de la această instanţă. În consecinţă, condamnările din dosarul "Gala Bute" au fost suspendate, iar Tudor Breazu şi Rudel Obreja au ieşit din penitenciar.



De asemenea, Elena Udrea a fost eliberată din arestul din Costa Rica şi s-a întors în România.



Odată revenită în România, Elena Udrea şi ceilalţi inculpaţi au apelat la căi extraordinare de atac - contestaţie în anulare şi recurs în casaţie - prin care solicitau anularea condamnărilor şi reluarea judecării dosarului.



Ulterior, judecătorii de la Instanţa supremă au sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu trei întrebări, care se referă la posibilitatea unei instanţe naţionale de a nu aplica o decizie a Curţii Constituţionale (care este un organ exterior puterii judecătoreşti) atunci când sunt afectate interesele financiare ale comunităţii europene.



În decembrie 2021, CJUE a stabilit că judecătorii naţionali pot ignora o decizie a Curţii Constituţionale, dacă prin aceasta sunt anulate sentinţe definitive în dosarele de fraude cu fonduri europene. CJUE a amintit de principiul supremaţiei dreptului comunitar asupra dreptului intern.



În dosarul "Gala Bute", Udrea a fost acuzată că a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care îl conducea.



Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).



Udrea a mai fost acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la "Gala Bute", prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.

