Ucraina și SUA au semnat acordul istoric privind mineralele. O problemă a apărut în ultima clipă / video

Cele două țări au semnat acordul la Washington, după luni de negocieri uneori tensionate, incertitudinea persistând până în ultimul moment din cauza unei probleme apărute în ultima clipă, potrivit Reuters.

Problemele au apărut atunci viceprim-ministrul și ministrul Economiei Yulia Svyrydenko zbura la Washington, D.C. Echipa colegului ei american Scott Bessent i-a spus că „ar trebui să fie gata să semneze toate acordurile sau să se întoarcă acasă”. Cu alte cuvinte, SUA au dorit ca Ucraina să semneze atât un acord-cadru, cât și un document detaliat privind crearea unui fond care să permită finalizarea întregului acord cu combustibili fosili, potrivit unor surse ucrainene.

Ucrainenii au spus că cererea SUA este inexactă și că nu au putut semna ambele documente miercuri, deoarece acordul de fond trebuie ratificat de parlamentul țării înainte de a putea fi semnat, a notat FT.

Acordul stabilește un fond comun de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, în timp ce Trump încearcă să asigure o soluție de pace în războiul de trei ani al Rusiei în Ucraina.

Acordul este esențial pentru eforturile Kievului de a restabili legăturile cu Trump și Casa Albă, care s-au deteriorat după ce acesta a preluat funcția în ianuarie. Oficialii ucraineni sperau că înțelegerea va asigura sprijinul continuu al SUA pentru apărarea Ucrainei împotriva Rusiei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul ucrainean Iulia Sviridenko au fost surprinși semnând acordul într-o fotografie postată pe platforma X de către Trezorerie, care a declarat că acordul „semnalează clar angajamentul administrației Trump față de o Ucraină liberă, suverană și prosperă.”

