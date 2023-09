Ucraina, atac masiv asupra flotei ruse de la Marea Neagră. Portul Sevastopol, în flăcări / Un submarin și o navă au fost grav avariate / video+foto

Ucraina a folosit rachete de croazieră britanice într-un atac semnificativ asupra flotei ruse de la Marea Neagră din Crimeea ocupată, potrivit Sky News.

Un submarin și o navă de război rusești au fost avariate în timpul atacului din zori pe șantierul naval din Sevastopol, în ceea ce ar putea fi cea mai mare lovitură împotriva țintelor navale rusești ale războiului.

O sursă ucraineană și o sursă occidentală au spus că au fost utilizate rachete de croazieră britanice Storm Shadow.

Imaginile de pe rețelele de socializare au surprins explozii și flăcări în șantierul naval.

Rusia a declarat că 10 rachete de croazieră au fost trase împotriva instalației, șapte fiind doborâte de apărarea antiaeriană. Se spune că un atac efectuat de trei drone marine a fost, de asemenea, dejucat.

Ucraina a confirmat că a lovit ținte navale rusești și infrastructura portuară din orașul Sevastopol, care a fost anexat de Rusia în 2014, dar nu a spus oficial în ce mod a atacat.

Totuși, generalul locotenent Mykola Oleschuk, șeful Forțelor Aeriene Ucrainene, a postat o imagine a șantierului naval în flăcări, cu descrierea: „În timp ce ocupanții se distrează prost la Sevastopol, să mulțumim Forțelor Aeriene ale Ucrainei pentru munca lor genială“.

Marea Britanie a dat rachete Storm Shadow forțelor armate ale Ucrainei la începutul anului. Ele pot fi trase de aeronave ucrainene și au o rază de acțiune de peste 150 de mile. De asemenea, Franța a furnizat armatei ucrainene cu rachete de croazieră.

„A fost Storm Shadow”, a spus una dintre surse.

Ministerul Apărării din Marea Britanie nu a făcut încă vreun comentariu privitor la atac.

Amiralul Sir Ben Key, șeful Marinei Regale, a fost întrebat despre atacul de la Sevastopol în timpul unui discurs la un târg de arme din Londra.

„[Ucrainenii] demonstrează ce se poate face prin procese de gândire inovatoare și dorința de a-și asuma riscuri. Așa cum am văzut într-o serie de domenii diferite, există unele adaptări cu adevărat semnificative ale tacticilor, tehnicilor și capacităților pentru a încerca să genereze un avantaj de capacitate față de ruși și chiar aplaud acest lucru”, a spus el.

Acesta este primul atac de succes cunoscut împotriva unui submarin rus al războiului.

Mikhail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului, cel mai mare oraș din Crimeea și un port important la Marea Neagră, instalat de Moscova, a declarat pe Telegram că cel puțin 24 de persoane au fost rănite.

„Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului, nu există niciun pericol pentru obiectele civile din oraș”, a scris Razvozhayev.

Șantierul naval strategic din peninsulă, pe care Rusia l-a anexat de la Ucraina în 2014, este folosit pentru a construi și repara nave și submarine ale Flotei Ruse de la Marea Neagră.

List Of Naval Losses During The Russian Invasion Of #Ukraine ???????????????? Russian losses updated with: - 1 Project 636.3 Improved-Kilo class submarine (damaged) - 1 Project 775 Ropucha-class landing ship (damaged) Full list: https://t.co/eoL6IvH6Ay

???? The price of the Russian submarine, which was damaged during the attack in Sevastopol, is approximately $300 million. pic.twitter.com/Ji0YOvHe2t