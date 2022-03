Twitter creează o versiune Tor pentru a naviga anonim și în Rusia

Twitter a introdus un serviciu Tor (The Onion Router), pentru a accesa rețeaua de socializare în mod anonim chiar și atunci când aceasta este blocată într-o anumită țară. Serviciul a fost dezvoltat de Alec Muffett în colaborare cu The Tor Project.

Proiectul Tor este o organizație non-profit pentru apărarea vieții private și a libertății online. Cu browserul Tor, se va putea naviga incognito și in același timp utilizatorii vor fi protejați împotriva monitorizării, supravegherii și cenzurii.

Platforma dezvoltată pentru Twitter se bazează pe o versiune personalizată a Enterprise Onion Toolkit (EOTK) pentru a îndeplini „cerințele extraordinare de producție” ale Twitter, potrivit colaboratorului Alec Muffett.

Anunțul pare să fie conceput special pentru a le permite rușilor să vadă și să partajeze informații despre invazia Ucrainei, mai ales acum că Rusia a interzis Twitter și alte rețele sociale precum Facebook (din care a apărut deja o versiune Tor) și chat-uri precum Zello, conform Rainews

În plus, după represiunea lui Putin asupra mass-media, care a făcut ilegală contrazicerea narațiunii oficiale despre război, Twitter ar putea fi o fereastră pentru a primi știri din surse terțe. Tor ar putea servi, de asemenea, drept sprijin pentru populațiile din țările care blochează Twitter, cum ar fi China, Iran și Coreea de Nord.

Serviciile Tor (The Onion Router), uneori asimilate „ web-ului întunecat”, pot sugera site-uri criminale cunoscute, cum ar fi piața de droguri Silk Road . Există însă și un număr mare de versiuni complet legitime și specifice, precum cea a motorului de căutare DuckDuckGo sau a ziarelor precum New York Times, Bbc și ProPublica. Instrumente precum SecureDrop, pe care The Verge și alte site-uri le folosesc pentru a primi documente în siguranță, funcționează și prin Tor.

Serviciul este gratuit și open source, criptează traficul web și îl direcționează printr-o serie de servere pentru a ascunde datele de identificare a utilizatorilor. Este o modalitate destul de populară de a accesa site-urile cenzurate de pe internet, deși furnizorii o pot bloca.

I'm delighted to have assisted @Twitter engineers in their adoption of #OnionServices & #OnionNetworking from @TorProject — providing greater privacy, integrity, trust, & "unblockability" for people all around the world who use @Twitter to communicate.https://t.co/LlkXyJJOiB pic.twitter.com/7waJ4ZWm4s