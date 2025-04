Turul doi, înapoi? Tudorel Toader arată care e jocul, de fapt, al judecătorului din Ploiești. ”Să nu-l bănuiţi că nu ştie”

Însă Tudorel Toader nu este de aceeași părere. El afirmă că, din punct de vedere juridic, decizia din Ploiești nu are niciun efect. În contextul în care Curtea de Apel Ploiești a admis o cerere de anulare a hotărârii CCR prin care era anulat procesul electoral din decembrie 2024, Tudorel Toader a explicat, la Digi24: ”Discutaţi dumneavoastră, discutăm noi această decizie pe care a dat-o judecătorul de la Ploieşti, se nasc unele speranţe, unele emoţii pentru parte dintre alegători. El, judecătorul, se face cunoscut, îl ştim noi cu nume şi prenume, chiar dacă printr-o anomalie juridică, ceva care iese din tiparele dreptului normelor legale, normelor constituţionale. Din punct de vedere juridic, nu are absolut niciun efect pentru că instanţa superioară sigur va invalida această decizie”.

Judecătorul din Ploiești, mai puternic decât CEDO?

Tudorel Toader a adăugat că: ”Din 1991 până în prezent, niciun judecător nu a decis cu privire la hotărârile Curţii Constituţionale pentru că tot românul ştie că respectivele decizii sunt definitive, general obligatorii de la publicarea în Monitorul Oficial şi nu există nicio cale de atac împotriva lor. Bunăoară, de dată recentă am văzut că Tribunalul Uniunii Europene a spus că nu are competenţe peste decizia CCR. CEDO, de asemenea, a spus că nu are competenţe pentru a verifica, pentru a invalida decizia CCR, pe cale de consecinţă cu atât mai puţin ar putea un judecător de fond care nu este în jurisdicţia constituţională să antameze aşa ceva”.

Fostul ministru al Justiției a înlăturat posibilitatea că judecătorul din Ploiești n-ar ști carte: ”Să nu-l bănuiţi că nu ştie. Ştie carte. Ştia că nu putea să facă aşa ceva. Probabil a avut alte considerente, un alt mobil care l-a determinat să o facă. Vă repet, a vrut să ştie lumea despre el cu nume şi prenume. A reuşit. Poate că îşi pregăteşte terenul să intre în politică. Va reuşi. Poate face un joc să tulburea apele. Nu va reuşi”.

E posibil ca judecătorul să fie sancționat de CSM, la cerere, ”în rest, îl va saluta lumea pe stradă, va spune - este judecătorul curajos care a dus turul 2 înapoi şi aşa mai departe”, a mai precizat Toader.

