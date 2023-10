Explozie puternică la Ankara, în apropierea Parlamentului. Ministerul de Interne turc a anunţat că explozia este un „atentat terorist”, dar nimeni nu l-a revendicat / video

O explozie puternică s-a produs duminică dimineaţa în centrul capitalei Ankara, în apropiere de Parlamentul turc care urmează să-şi reia activitatea în cursul zilei după vacanţa de vară. Ministerul de Interne turc a anunţat că explozia este un "atentat terorist", relatează AFP.



"Doi terorişti au apărut la bordul unui vehicul în jurul orei 09:30 locală (06:30 GMT) la intrarea în incinta Direcţiei Generale de Securitate a Ministerului de Interne şi au comis un atentat cu bombă", a declarat ministrul de interne, Ali Yerlikaya, precizând că în urma atacului doi poliţişti au fost răniţi uşor.



"Unul dintre terorişti a murit în explozie, iar celălalt a fost neutralizat. Doi dintre ofiţerii noştri de poliţie au fost răniţi uşor" de flăcările provocate de explozie, a mai spus ministrul Yerlikaya pe reţeaua X.



Până în acest moment atentatul nu a fost revendicat. Explozia puternică s-a auzit pe o distanţă de câţiva kilometri.



Parchetul General din Ankara a anunţat deschiderea unei anchete şi a interzis accesul în zona unde a avut loc atentatul.



Canalul de televiziune privat NTV a anunţat că schimburi de focuri s-au auzit după explozie, în cartierul în care circulaţia a fost complet blocată şi unde au fost trimise numeroase maşini de poliţie şi ambulanţe.



Cartierul vizat găzduieşte numeroase ministere, precum şi Parlamentul care urmează să-şi reia activitatea duminică de la 14:00 locală (11:00 GMT), după vacanţa de vară.



Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan urma să ia cuvântul în deschiderea noii sesiuni, potrivit presei turce.



Ankara a fost scena a numeroase atentate în perioada 2015-2016, revendicate de separatiştii kurzi din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) sau de gruparea Stat Islamic, scrie Agerpres.



Ultimul atentat comis pe teritoriul Turciei pe 13 noiembrie 2022, pe o arteră comercială din Istanbul, soldat cu şase morţi şi 81 de răniţi, nu a fost revendicat, şi a fost atribuit PKK de către autorităţi.

A person blew himself up near the Ministry of Internal Affairs building in Ankara. The head of the Ministry of Internal Affairs of Turkey stated that two persons approached the building of the Ministry of Internal Affairs in a car. One man blew himself up, the other was… pic.twitter.com/BZUWWovcqe