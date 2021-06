Tudor-Tim Ionescu, amendat pentru doi saci de gunoi. FAZĂ TARE cu Armand în fața Primăriei

Fostul viceprimar al Capitalei din partea ALDE, Tudor-Tim Ionescu, a povestit pentru DC News cum a ajuns să fie amendat pentru doi saci de gunoi pe care i-a mutat de pe străzi în fața Primăriei Sectorului 1.

'Sâmbătă, noi am ieșit în cartiere. Ne-au chemat cetățenii să aducem formulare și să semneze pentru organizarea unui referendum în vederea demiterii lui Clotilde Armand. Am fost întâi în Pajura și apoi în Bucureștii Noi. Jalea de pe Pământ! Mi-a zis o doamnă că a găsit și șobolani de peste două kg. Gunoiele, nu mai zic.', a spus Tudor-Tim Ionescu.

În continuare, el a spus că cetățenii i-au sugerat să ducă gunoaiele în fața primăriei, măcar simbolic.

'Mi-au spus cetățenii în ambele părți *Domle, luați și duceți gunoaiele în fața Primăriei.* Le-am zis că n-am cum să iau gunoaiele să le duc, că n-am nici mașina să le duc, nu-s nici mașină de transport. Și mi-au zis să le duc doar așa, să vadă și ea măcar ceva. Am zis *Da, uitați, asta pot să fac* și am luat câte un sac.', a precizat politicianul pentru DC News.

Tudor Tim Ionescu: Când am ajuns, ieșea Clotilde Armand din Primărie

Despre ce a urmat, Tudor-Tim Ionescu spune că a fost 'culmea ironiei': 'Când am ajuns eu, mai erau niște saci de gunoi puși pe treptele Primăriei. Cred că au mai adus niște persoane, cetățeni.', a adăugat el.

Și tot atunci, când a ajuns, 'ieșea doamna Armand din Primărie'. La fața locului, mai erau niște jurnaliști cu care Clotilde Armand nu s-a oprit să vorbească, ci 'a urcat repede în mașină și a plecat'.

'Am găsit locul din Sectorul 1 unde se ridică sacii!'

'Dar înaintea ei, era o mașină care cred că era de la ADP. Era un domn îmbrăcat în verde, o mașină semi-utilitară, cu crengi în spate. Domnul acela a venit și a luat cei șase-șapte saci care erau pe trepte, i-a aruncat în spate și a plecat. Atunci, am zis *Ia uite, ce bine! Am găsit locul din Sectorul 1 unde se ridică sacii!*. Și i-am lăsat acolo simbolic.', a mai spus Tudor-Tim Ionescu.

Fostul viceprimar al Capitalei din partea ALDE a amintit de cum Clotilde Armand le-a transmis cetățenilor ca, atunci când găsesc gunoaie, să sune la Poliția Locală: 'Cetățenii din Pajura, Bucureștii Noi și Bazilescu au spus că e ridicol și totuși, dacă sună, ori e linia ocupată, ori nu vin.'

Tudor Tim Ionescu: Voi contesta amenda

Totuși, la acel moment, 'în fața Primăriei era un echipaj de Poliție Locală.' 'Ori le-a zis doamna Clotilde, ori din proprie inițiativă, m-au legitimat și mi-au dat o amendă de 2.000 de lei pentru acest lucru. M-au întrebat dacă am mențiuni și am spus că da. Prima mențiune este că operatorul cu care are Primăria contract nu a ridicat de o săptămână gunoaiele și, a doua, că eu n-am adus gunoaie, n-am depozitat gunoaie, ci pur și simplu am mutat doi saci de pe stradă și i-am mutat mai aproape de primărie.', a subliniat el.

'Voi contesta amenda tocmai din aceste motive. Dacă nu mi se admite contestația, o voi plăti. Dar având în vedere situația, că este generată de primărie și operatorul de salubritate, e treaba lor să se descurce. Cetățenii spuneau că își plătesc taxele, de ce să fie tot ei sancționați?!', a continuat Tudor-Tim Ionescu.

Am suspiciunea că Armand vrea doar înlocuirea operatorului

'Mai este un lucru pe care îl discutam tot cu ei, în Parcul Bazilescu. Cam 25% din persoanele care au venit au zis că *Domle, în decembrie dacă puteam să zicem că e nouă la Primărie, deși a zis că va soluționa acest lucru, uite că au trecut atâtea luni și tot nu s-a rezolvat.*', a dezvăluit fostul viceprimar al Capitalei din partea ALDE.

Nu în ultimul rând, Tudor-Tim Ionescu ne-a spus că, în opinia sa, 'doamna Clotilde Armand nu caută soluționarea din punct de vedere juridic, contractual, a acestei probleme. Dacă voia acest lucru, se ducea în instanță, venea cu argumente pentru neîndeplinirea sarcinilor și desfăcea contractul, în urma unei decizii a instanței. Vedem un joc de comunicare, de imagine. Ce mi-a ridicat cele mai multe suspiciuni e să se facă repede, repede, stare de alertă în Sectorul 1 pentru că, în stare de alertă, se pot desface și face contracte imediat. Atunci, asta îmi alimenteze suspiciunea că e vorba doar de înlocuirea acestui operator cu altul.'