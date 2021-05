Tuchel, performanță fără precedent după ce a calificat-o pe Chelsea în finala Champions League / Video

'Am suferit în prima repriză, pentru că Real a avut multă posesie, iar jucătorii săi au făcut numeroase schimbări de post. Însă, de fiecare dată când am recuperat mingea, am avut o mare ocazie. În repriza secund, am fost foarte puternici, ne-am creat multe ocazii clare, chiar dacă a fost greu să marcăm. Pentru asta, doresc să transmit toate felicitările mele echipei, care nu şi-a pierdut niciun moment concentrarea. Mentalitatea a fost excepţională', a declarat Tuchel la finalul jocului de pe Stamford Bridge.

Tehnicianul german, care a preluat-o pe Chelsea în luna ianuarie, după ce a fost concediat de Paris Saint-Germain, a refuzat să comenteze eliminarea fostei sale formaţii, în cealaltă semifinală din Champions League, în faţa formaţiei Manchester City. Thomas Tuchel va disputa, astfel, a doua finală de Champions League consecutivă, după ce în sezonul trecut a dus-o pe PSG până în ultimul act, pierdut în fața lui Bayern.

'Vreau să vorbesc doar de Chelsea. Am găsit aici un club foarte puternic, total concentrat asupra victoriei, cu o mentalitate foarte puternică, care mi-a acordat multă susţinere încă din prima zi', a spus antrenorul londonezilor.

Chelsea Londra s-a impus cu 2-0 în returul cu Real Madrid, prin golurile marcate de Timo Wener (28) şi Mason Mount (85), după ce partida tur se încheiase la egalitate, 1-1. Finala programată pe 29 mai, la Istanbul, va fi una 100% engleză, între Manchester City şi Chelsea Londra.